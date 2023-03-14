Национальный рейтинг качества жизни по итогам 2022 г подготовил Институт экономических исследований (Economic Research Institute - ERI). Институт изучил 25 городов. Рейтинг включает 3 фактора «Экономика и бизнес», «Человеческие ресурсы» и «Инфраструктура». Лидерами рейтинга стали города Астана, Атырау, Алматы. Костанай опустился с 5 на 7 строчку по сравнению с 2021 годом.

Лучший результат Костанай показал по фактору «Экономика и бизнес» – 5-е место и 5,20 балла. По фактору «Инфраструктура» город занимает 7-е место (5,49 балла). А по фактору «Человеческие ресурсы» у города 11-е место (4,68 балла).

Лучший результат город показал по фактору «Экономика и бизнес» – 5-е место и 5,20 балла. По фактору «Инфраструктура» город занимает 7-е место (5,49 балла). А по фактору «Человеческие ресурсы» у города 11-е место (4,68 балла).

По мнению жителей, основные пробле мы города: качество медицинских услуг, наличие и доступность жилья, состояние дорог в городе.

Всего было проанализировано 89 показателей, из которых 53 – статистические, а 36 – сформированы по результатам онлайн-анкетирования жителей городов.

Заработная плата в городах имеет широкий разброс в значениях. Наибольшие показатели отмечаются в промышленных моногородах страны, областных центрах западных регионов страны, а также в г. Астане и Алматы, что делает их относительно привлекательными на фоне остальных городов.

По индексу «дороговизны жизни» наиболее высокие значения прожиточного минимума сложились в 9 городах – Жанаозен, Астана, Риддер, Степногорск, Алматы, Экибастуз, Балхаш, Усть-Каменогорск, Атырау.

Менее дорогими для жизни городами стали Туркестан, Актобе, Уральск, Петропавловск, Тараз. Например, прожиточный минимум в Туркестане дешевле на 1,5 раза по сравнению с Жанаозеном.

Наиболее высокий показатель безработицы по отношению к количеству наёмных работников отмечается в городе Туркестан, наименьший показатель в г. Жанаозен.

Если взять 1990 год как разделительную линию, то в среднем доля домов, построенных до 1990 года, составляет 55,2%.

Наибольшая доля таких домов, отмечается в городах Степногорск, Риддер, Караганда, Балхаш, Усть-Каменогорск. Меньше всего «старых домов» в общем жилищном фонде отмечается в городах Жанаозен, Атырау, Кызылорда, Актау и Туркестан.

Согласно данным статистики за 2021 год можно сделать вывод, что цель по достижению 30 кв. м. жилья на 1 человека была достигнута в городах Астана и Актау. В среднем по 25 городам значение составляет 24,9 кв.м. Меньшие значения по квадратным метрам жилья отмечается по 5 городам – Семей, Степногорск, Тараз, Петропавловск, Сатпаев.

Ситуация по водоснабжению в среднем по городам составляет 98,2%. В 15 городах обеспеченность достигает 100%. Однако данные цифры вызывают вопросы.

Справочно: Например, по г. Алматы обеспеченность водоснабжением составляет 100 %. Однако по информации акимата города более 40 тыс. чел. в городе используют привозную воду.

Низкая обеспеченность водоснабжением отмечается по г. Жанаозен – 61,8%.

В среднем обеспеченность канализацией по городам составляет 88,61%. Меньше всего обеспеченность канализацией отмечается в г. Туркестан – 53%, г. Кызылорда – 63,5%, г. Кокшетау – 72,5%, г. Талдыкорган – 77,5%.

По данным статистики центральное горячее водоснабжение по городам составляет 59,84%. Низкие показатели по г. Туркестан – 0,7%, г. Кызылорда – 1,6%, г. Шымкент – 5,7%, г. Кокшетау – 12,4%, г. Жанаозен – 25,8%.

Отсутствие центрального горячего водоснабжения вынуждает жителей городов устанавливать индивидуальные водонагреватели. Так, по условному «индексу аристона», лидируют следующие города: г. Кокшетау – 37,7%, г. Атырау – 35,5%, г. Кызылорда – 33,9%, Жанаозен – 29,8%, г. Алматы – 27,9%, г. Уральск – 25,5%, г. Талдыкорган – 21%.

Бизнес концентрируется в крупных городах. Более половины –51,7% выпускаемой субъектами МСП продукции приходится на 4 центра агломераций – Астана, Алматы, Актобе и Шымкент. В этих городах также сконцентрировано значительная часть (34,1%) действующих субъектов МСП.

По итогам 2022 г. 2/3 прироста численности городского населения пришлось на 3 мегаполиса страны.

Столице и городам республиканского значения рекомендовано сделать акцент на опережающее развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности деятельности городских служб.

Городам-областным центрам рекомендовано уделить внимание повышению качества городской среды за счёт применения новых подходов в городском планировании и благоустройстве.

Моногородам рекомендовано предусмотреть полную ревизию и планомерное обновление инженерной инфраструктуры моногородов, а также принять меры по диверсификации своей экономики.

