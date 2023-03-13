Каждый из вас может провести собственное расследование на эту тему, ведь достаточно ввести имя кандидата в поисковике: Гугл и Яндекс знают многое и помнят все. Жаслан Байбазаров в этом смысле – легкая «добыча» для интересующихся. Кто же он, кандидат в депутаты Костанайского облмаслихата, идущий на выборы самовыдвиженцем?

Байбазаров – юрист, защищающий права простых граждан и предпринимателей. Незаконные штрафы, провокации правоохранительных органов, трудовые споры, трудные житейские ситуации - его нива. В интернете за много лет скопилось достаточно новостей о Байбазарове, чтобы любой мог сложить о нем мнение. Расскажем хотя бы о тех, что выскочили в поисковиках первыми.

Вот сразу несколько новостей 2021 года с разных ресурсов: о том, как 900 малых предпринимателей Костанайской области пожаловались на произвол полицейских. Продавцов небольших магазинов у дома буквально задолбали фальсификациями нарушений. Фактов таких была масса: например, как курсант академии МВД выступил «подсадной уткой» в «налетах» правоохранителей. Прокололись они на том, что спиртного, которое якобы купил несовершеннолетний в двух торговых точках, просто не было в их ассортименте. Байбазаров защитил в суде предпринимателей. А потом выступил в роли эксперта на заседании «Атамекена» при обсуждении вопросов защиты бизнеса от произвола контролирующих органов.

А вот громкая история из 2016 года, и о ней тоже много писали. Она о том, как сынок ректора одного из костанайских вузов влетел ночью на «лексусе» в водопроводную траншею. Машина утонула, а ее хозяева решили засудить компанию, занимавшуюся уличным ремонтом. Ректор, выгораживая сына, заявил: у траншей, мол, не было никаких знаков опасности, а машиной управлял он сам, развозя из ресторана по домам пьяных друзей своего отпрыска. Но юрист Байбазаров в суде доказал: все это ложь. Он выдержал давление высоких лиц и готовность правоохранителей привлечь к ответственности ремонтников. Иначе им пришлось бы оплатить крупные штрафы и ремонт поврежденной иномарки.

В 2017 году Байбазаров взыскал с дорожников сумму ущерба за разбитую машину, которая угодила в яму практически в центре города. Он даже нашел доказательства того, что от этой ямы пострадали более ста автовладельцев! Устанавливать в суде правоту пострадавшей стороны пришлось в течение года, в деле был замешан отдел ЖКХ…

В том же году весной, когда бушевал сильнейший паводок, Байбазаров заявил в прессе о необходимости инициировать иск к властям, которые чаще покупают для своих нужд дорогущие внедорожники вместо того, чтобы хорошо финансировать ремонт дамб и сельских дорог.

В 2021-м Байбазаров взялся за дело подрядчика, ремонтировавшего Костанайскую детскую облбольницу. Итог усилий юриста известен: нарушенные права предпринимателя восстановлены. В конце прошлого года в суде было доказано, что затянувшийся ремонт полностью лежит на совести заказчика.

Все вышеперечисленное – малая часть свидетельств работы Жаслана Байбазарова. Захотите найти больше - Гугл в помощь. И, конечно, аккаунт в Инстаграме @baibazarovzhaslan, в котором автор выкладывает сериал «Истории юриста» об интересных и полезных для многих случаях из своей практики.

На проходящих в эти дни в разных микрорайонах Костаная встречах кандидата Байбазарова с избирателями его часто спрашивают: почему вы хотите стать депутатом?

- Потому что депутатство будет продолжением моей юридической работы, - отвечает он. – В маслихате не должно быть некомпетентных людей. Там нужно уметь критически оценивать документы, предложения и инициативы. Юристам, всегда зрящим в корень проблем, это не составит труда. Депутат имеет право получать незамедлительные ответы от чиновников, вызвать любого из них для отчета перед вашими избранниками. Став депутатом, я продолжу свою правозащитную деятельность. Недаром мой лозунг по жизни «Знаю! Умею! Смогу!» стал и лозунгом моей предвыборной кампании. Я знаю проблемы, умею их разрешать и смогу помочь всем, кто в этом нуждается.

Оплачено из средств республиканского бюджета