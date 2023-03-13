В перинатальном центре Костанайской областной больницы появилась на свет девочка весом 6700 г и длиной тела 69 см. Об этом сегодня, 13 марта, сообщили в пресс-службе областной больницы.

"Плод-гигант" - так врачи называют малышей, чей вес при рождении превышает норму. В акушерской практике младенец с весом 4-5 кг принято считать гигантским. 6 кг и более - это по-настоящему редкость, говорят в перинатальном центре. Старожилы не припомнят, чтобы в Костанае рождался ребёнок с таким весом.

Как сообщили в больнице, роды у мамы прошли по плану, методом кесарева сечения. Новорожденная двое суток провела в реанимации. Сейчас её жизни ничего не угрожает.

Сегодня мама и малышка чувствуют себя хорошо. Девочке уже дали имя - Айару, она третий ребенок в семье. Мама Айгерим Долдашева благодарит врачей перинатального центра за себя и дочь. Дома в Аулиеколе Айару ждут папа, брат, сестра и большая семья.

Фото пресс-службы областной больницы