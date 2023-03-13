Об изменениях в присвоения статуса «застрахован» сегодня, 13 марта, рассказал на брифинге в РСК директор филиала по Костанайской области НАО "Фонд социального медицинского страхования" Батырбек НУРГАЛИЕВ. Напомним, что государство платит взносы лишь за 15 социально уязвимых категорий граждан.

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По словам спикера, на сегодня в области 137 тысяч человек, или 17,1% жителей, остаются незастрахованными, то есть не имеют права получать подавляющую часть медицинских услуг бесплатно. Около 80 тысяч из них не делали отчислений в течение года вообще, остальные платили нерегулярно.

- В июле прошлого года были приняты изменения в Закон «Об обязательном социальном медицинском страховании», - сказал Нургалиев, - в соответствии с ним самостоятельные плательщики могут получить статус «застрахован», оплатив взносы за текущий месяц и последующие 11 месяцев. К примеру, чтобы получить статус в марте 2023 года, нужно произвести оплату с марта 2023 года по февраль 2024 года включительно, по 3 500 тенге за каждый месяц в отдельности, вместе 42 000 тенге. Вся предыдущая задолженность спишется автоматически, а статус будет присвоен через три дня после оплаты.

Есть более экономный способ - осуществление единого социального платежа (ЕСП). Но там есть нюанс - при регулярности оплаты статус «застрахован» будет присвоен только через три месяца.

- Гражданин Н. сделал первый платеж ЕСП в марте, статус в ОСМС ему присвоится 1 мая, - привел пример Батырбек Нургалиев. - но все последующие платежи надо делать регулярно, так как прошедшие периоды оплатить невозможно. Существует еще один нюанс по данному типу платежей - дата оплаты. Бытует мнение, что ЕСП надо оплачивать до 25-го числа текущего месяца. Это неверно. В этом случае статус медицинского страхования будет утрачен до момента поступления оплаты, то есть до 25-го числа гражданин будет считаться незастрахованным. Мы рекомендуем гражданам оплачивать ЕСП на 1 месяц вперед. Таким образом получить статус в системе ОСМС можно быстро - через три дня после оплаты взносов на год вперед (42 000 тенге). Можно дешевле - уплатив ЕСП за три месяца (город 10 350/село 5 175 тенге), но это будет на два месяца дольше.

Спикер также добавил, что в процентах ставки взносов и отчислений в фонд СМС в 2023 году остались прежними, но в связи с увеличением МРП и МЗП суммы взносов изменились.

Для плательщиков ЕСП сумма оплаты в этом году составляет: для жителей городов - 1 МРП, то есть 3 450 тенге, а для жителей сельской местности - 0,5 МРП, или 1 725 тенге.