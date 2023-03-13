Решение по делу 45-летнего жителя Рудного Геннадия МИЛЛЕРА огласили сегодня, 13 марта, в специализированном суде по уголовным делам по Костанайской области.

По материалам дела, год назад Миллер облил керосином и поджег свою соседку и ее 4-летнего ребенка. Так как в деле изучали медицинскую тайну Миллера, суд проходил в закрытом режиме.

- По итогам судебного разбирательства установлено, что 16 марта 2022 года, около 21:45, в Рудном, Миллер Геннадий Артурович, находясь по месту жительства по ул. Садовая, вооружился легковоспломеняющейся жидкостью, которую налил в пластиковую бутылку, вставил в нее бумажный фитиль. Он вышел в подъезд дома, где поджег с помощью спичек жидкость, постучал в дверь к соседям. Когда потерпевшие Беловец и ее малолетний ребенок открыли дверь, Миллер, действуя на почве неприязненных отношений, с целью совершения убийства двух лиц, не осознавая в силу невменяемости общественно опасного характера своих действий, облил Беловец и ее ребенка керосином. После он закрыл входную дверь и удерживал ее снаружи, - сообщила, разъясняя свой приговор судья Алтынай САГИНДЫКОВА.

Женщину и ребенка спас гражданский муж Беловец, который находился в квартире. Он попытался самостоятельно потушить огонь и вызвал скорую помощь.

- В результате преступных деяний потерпевшей Беловец приченены термические ожоги правой кисти, пальцев левой кисти, правой стопы, повлекший вред здоровью, - сообщила судья. - У ребенка также термические ожоги, повреждено 40-50% кожи в области лица, которые влекут тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни человека.

По словам адвоката потерпевших, женщина и ребенок до сих пор продолжают лечение.

Вина Миллера судом сочтена доказаной. Но, так как он во время поджога был в состоянии невменяемости, его освободили от наказания и направили на принудительное лечение в стационар с интенсивным наблюдением, как "человека, представляющего социальную опасность". Кроме того, суд, учитывая физические и нравственные страдания, полностью удовлетворил гражданский иск, по которому супруга Геннадия Миллера обязана выплатить потерпевшим 2 500 000 тенге компенсации.

- Вина Миллера в совершенном деянии подтверждается как стабильными показаниями свидетелей, соседей и очевидца - гражданского супруга, так и материалами уголовного дела: рапортом о проишествии, протоколами осмотра места проишествия,заключением экспертиз об обстоятельствах пожара, - продолжила Сагиндыкова. - Умысел на покушение подтверждается показаниями свидетелей, что ранее на фоне конфликта он высказывал угрозы, говорил, что спалит эту семью. Об умысле также свидетельствует последовательность действий Миллера. Установлено, что он удерживал дверь, которую гражданскому супругу потерпевшей удалось открыть с помощью силы. Из показаний потерпевшей следует, что она прикрывалась руками, а жидкость лилась неоднократно, причем Миллер пытался ее удерживать и засунул бутылку с жидкостью ей в капюшон.

Невменяемость Миллера доказывали с помощью пяти психолого-психиатрических экспертиз, из которых четыре провели на стадии досудебного расследования и одну дополнительно назначил суд.

- По их результатам установлено, что у Миллера есть хроническое психическое расстройство, - сказала судья. - Экспертизы поттверждены допросом эксперта-психиатра о развитии этого заболевания. Миллер состоял на учете, у него установлена с 13 лет черепно-мозговая травма, которая повторилась. Фактически у него три таких травмы. При проведении экспертизы специалисты изучили всю медицинскую документацию, поэтому подтверждено, что его заболевание - это хроническое психическое расстройство.

Сам Геннадий Миллер на заседании суда не присутствовал, так как находится на лечении в спецучреждении.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток.

Фото Георгия ГОВОРОВА