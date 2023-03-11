Планы по ремонту дорог и уличному освещению акимы области и Костаная обсуждали во время поездки на автобусе 9 марта.

Маршрут выбрали такой: от областного акимата до стеллы "Костанай" в Тобыле, затем по ул. Сьянова и Пушкина выехали к ТЦ "MART", после доехали по пр. Абая до поликлинники № 6 и повернули по ул. Фролова к Притобольскому парку. Развернулись и по ул. Леонида Беды доехали до ул. Мауленова, по которой добрались до магазина "Радуга" и оттуда по ул. Тауелсиздик вернулись в областной акимат. Весь путь наш автобус проехал без остановок, изредка сбрасывая скорость на разворотах. Поездка заняла не более часа.

- Абая мы полностью ремонтируем, меняем 6 км дорожного покрытия, - докладывал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Мы меняем бордюр, делаем 5 съездов дополнительных. Ремонтируем светофоры и полностью меняем уличное освещение. У нас всю зиму, когда перепады температур, свет отключался секторами. Теперь мы сможем привести все в порядок. Будем, как вы говорили, Кумар Иргибаевич, пробовать пластиковую дорожную разметку и по два фонаря подсветки на пешеходных переходах.

Аким Костаная несколько раз повторил, что новое освещение будет экономить миллионы бюджетных средств.

- Освещение будет в 2 раза ярче и на 30% экономичнее, - отметил он. - Если мы примерно 500 млн тенге тратим на освещение города, то около 100-150 млн будет экономия за счет новых диммируемых ламп.

- Один раз потратитесь, поставите фонари, но зато каждый год при эксплуатации будет существенная экономия средств, - отметил аким области Кумар АКСАКАЛОВ. - Система диммирования позволяет регулировать поток света, и если нет движения, то лампа берет меньше энергии и меньше дает света. То есть, должны современные методы освещения использоваться.

По данным акимата, современным светодиодным освещением должны быть оснащены 98% улиц Костаная, из них 30% - с диммируемыми лампами.

Отремонтировать обещают и дорогу от Большого моста до 5-го магазина в Тобыле. Работы начнутся летом, но власти обещают, что полностью мост для движения автомобилей закрывать не будут.

Отдельно говорили о ремонте многострадальной ул. Сьянова, который никак не могут закончить. На это акиму области жаловались и на личном приеме.

- Реконструкция началсь и по ряду причин остановилась, сейчас мы делаем корректировку, проект находится на аудите, - доложил Жундубаев. - Два километра перерыли, по сути дороги нет. Сейчас потребуется около 1 млрд тенге. Львиная доля уйдет на дорожное полотно. Госэкспертиза должна закончиться в июле.

- Она должна быть широкой с учетом песпективы развития, - сказалл Аксакалов. - В этом году надо начать, сделать проект двухгодичным. Мы не успеем за один год, если в июле будет только экспертиза.

На ул. Фролова планируют сделать новую дорогу к Притобольскому парку и автомобильную стоянку примерно на 500 парковочных мест. Основной въезд в парк теперь будет с ул. Фролова.

- На ул. Леонида Беды мы планируем средний ремонт и часть освещения поменять, - добавил Жундубаев. - На ул. Мауленова и Дощанова хотим заменить освещение, здесь старые, желтые фонари.

- Все старые фонари мы отправляем в районы, где небольшие села, но требующие освещения, - добавил Аксакалов. - Ни один фонарь не должен лежать на складе! Проведите ревизию, сколько фонарей сняли, в каком они состоянии, составить акт и отправить в районы.

Отправить в районы должны более 4 000 ламп. Куда конкретно, пока не решили. "Желающие найдутся", - уверен Аксакалов.

Аким области не стал заезжать на пр. Назарбаева, где планируют менять освещение. Он неоднократно сказал, что финансирование Костаная выросло в несколько раз, что должно улучшить инфраструктуру. Во время поездки акиму области передали справку. Изучив ее, Аксакалов с гордостью сообщил журналистам, что на освещение в Костанае выделили в 14 раз больше,чем в прошлом году.

И на освещение, и на ремонт дорог в бюджет закладываются миллиарды тенге. В частности, на ремонт дорог по всей области выделено 54 млрд тенге. Эту цифру еще хотят увеличить.

Поездка двух акимов по городу закончилась кратким докладом в холле областной филармонии.

- Сегодня мы увидели предложения города, утверждаем эти предложения и суммы, чтобы город начинал работать над реализацией, - резюмировал Кумар Аксакалов.

Фото Георгия ГОВОРОВА