Труп пенсионера нашли после тушения пожара в квартире многоэтажки в Лисаковске
11 марта 2023, 17:49 | Происшествия
Звонок о том, что горит квартира в доме № 11 в 6 микрорайоне Лисаковска, поступил в службу 112 в пятницу, 10 марта, в 01:14. Как сообщила пресс-служба ДЧС Костанайской области, в 01:20 пожарные прибыли на место происшествия и принялись тушить возгорание.
На площади 40 квадратных метров горели вещи и мебель. В ходе разведки был найден труп пенсионера.
По учетным данным полиции, этот человек состоял на учете по состоянию алкоголизма.
В тушении принимали участие 7 человек личного состава и 2 единицы техники.
В 02:30 пожар был ликвидирован. Остальные жильцы не пострадали и в медицинской помощи не нуждались.
Фото пресс-службы ДЧС
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