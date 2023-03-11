Звонок о том, что горит квартира в доме № 11 в 6 микрорайоне Лисаковска, поступил в службу 112 в пятницу, 10 марта, в 01:14. Как сообщила пресс-служба ДЧС Костанайской области, в 01:20 пожарные прибыли на место происшествия и принялись тушить возгорание.

На площади 40 квадратных метров горели вещи и мебель. В ходе разведки был найден труп пенсионера.

По учетным данным полиции, этот человек состоял на учете по состоянию алкоголизма.

В тушении принимали участие 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

В 02:30 пожар был ликвидирован. Остальные жильцы не пострадали и в медицинской помощи не нуждались.

Фото пресс-службы ДЧС