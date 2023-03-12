Freedom House причислила Казахстан к авторитарным странам, «невысоко» оценив ситуацию с правами человека и распространением коррупции. Подробнее расскажет Orda.kz.

«Неуд» за свободу

Согласно отчёту Freedom House, в Казахстане парламентские и президентские выборы не являются ни свободными, ни справедливыми, а подлинные оппозиционеры оказываются в изоляции или тюрьме. Основные СМИ либо находятся в руках государства, либо принадлежат проправительственным бизнесменам. Свобода слова и собраний нередко ограничивается и наказывается, а коррупция распространена повсеместно.

Так оценила нашу страну Международная правозащитная организация Freedom House, которая ежегодно публикует отчёт по демократии по каждой стране. Казахстан получил «неуд» за политические (5 из 40) и гражданские права (18 из 60).

Примечательно, что отчёт организации почти совпал с годовщиной Кантара и объявлением строительства Нового Казахстана. Однако, как и в 2022 году, Казахстан получил оценку в 23 балла из 100 возможных с формулировкой «несвободной» страны.

Фейковый плюрализм

Хотя в ходе конституционного референдума количество членов, необходимых для регистрации партии в министерстве юстиции, сократилось с 20 до пяти тысяч человек, Freedom House оценивает процесс «обременительным». Кроме того, на практике официальные лица имеют широкие полномочия по отсрочке или отказу в регистрации партий.

Тем временем несколько новых партий возглавили близкие к режиму Назарбаева лица. Что до оппозиции, то она была запрещена или маргинализирована законами против экстремизма, считают авторы доклада.

К примеру, лидер незарегистрированной оппозиционной Демократической партии Казахстана Жанболат Мамай был арестован после январских событий 2022 года. Он обвиняется в организации массовых беспорядков. Но, по мнению сторонников Мамая и Human Rights Watch, дело против него является политически мотивированным.

Таким образом, оппозиция лишена возможности получить власть или влияние через выборы. Правящая партия Amanat (бывший Nur Otan) имеет подавляющее большинство мест в мажилисе, а остальные партии остаются ей лояльны. Однако в апреле 2022 Токаев покинул пост лидера партии. Это было своего рода попыткой отделить партию от исполнительной власти, говорится в отчёте Freedom House.

Несвобода слова и убеждений

По мнению авторов отчёта, независимость СМИ в Казахстане ощутимо ограничена. В то время как конституция предусматривает свободу печати, большая часть медиасектора контролируется государством или лояльными правительству владельцами. Независимые СМИ регулярно закрываются, а журналисты подвергаются преследованиям. Широко распространена самоцензура.

Авторы доклада замечают, что нередко перед публикацией работники СМИ должны подтверждать достоверность информации, консультируясь с соответствующими государственными органами или должностными лицами. Журналисты должны также получать согласие на публикацию личной или иной конфиденциальной информации. Они обязаны получать аккредитацию в качестве иностранных журналистов, если они работают в зарубежных СМИ.

Что до интернета, то власти активно используют его отключение для ограничения доступа к СМИ, критикующих власть.

Кроме того, в последнее время в Казахстане участились преследования журналистов и СМИ. Запугиваниям и кибератакам подверглись редакции Orda.kz, Elmedia, Ulysmedia, злоумышленники подожгли машину журналистки Динары Егеубаевой. Также они облили строительной пеной двери квартир главредов ряда издательств.

Новый Казахстан за старым фасадом

Помимо ситуации с выборами и плюрализмом, Freedom House также оценила, как обстоит дело с публичными собраниями и исполнением буквы закона.

Несмотря на конституционные гарантии, власти налагают жёсткие ограничения на свободу собраний. Президент Токаев внёс поправки в закон о публичных собраниях в 2020 году, в результате которых группы должны уведомлять о протесте за несколько дней до начала акции, а затем получить одобрение местной администрации. Но даже получив разрешение, акции позволяют проводить в местах, далёких от городского центра.

Критики закона говорят, что государство продолжает ограничивать, кто и где может протестовать, так как только официально зарегистрированные группы могут подавать уведомления.

Организаторы и участники собраний и митингов, которые не соблюдают новый закон, как и прежде, наказываются наложением штрафов и даже тюремным заключением. К примеру, в день президентских выборов в ноябре 2022 года членов молодёжного оппозиционного движения «Оян Казахстан» временно задержала полиция, говорится в отчёте организации.

Что до верховенства закона, то судебная власть де-факто подчиняется исполнительной. При этом президент всё также назначает судей на основании рекомендаций Высшего судебного совета, который сам же назначается главой государства. Судьи подвержены политическому влиянию, а коррупция остаётся острой проблемой всей судебной системы.

Авторы доклада указывают, что адвокаты обязаны стать членами государственной палаты и зарегистрироваться в цифровой информационной системе, которая тоже контролируется государством. Местные и международные ассоциации юристов раскритиковали закон. Они заявили, что он налагает крайний госконтроль на юристов и угрожает их независимости.

В докладе также сообщается, что полиция занимается произвольными арестами и задержаниями, нарушая право арестованных на помощь адвоката. Подсудимых часто держат под стражей до суда в течение длительных сроков. Политически мотивированные судебные преследования и тюремные сроки в отношении активистов, журналистов и оппозиционеров остаются обычным явлением.

Фото EURACTIV