Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ и аким области Кумар АКСАКАЛОВ 9 марта объехали областной центр на автобусе. Машину, которая, судя по номеру, ходит по маршруту № 24, взяли, по данным отдела ЖКХ, из резерва перевозчика.

Половину мест заняли журналисты, вторую - чиновники. Акимы ехали стоя напротив центрального входа в автобус. Начали поездку с того, что обсудили автобусные остановки.

- Ваше поручение было, новые остановки сейчас посмотрим, - сказал Жундубаев. - Больше будем делать.

- Они совсем маленькие, эти новые остановки, надо их делать получше, побольше, - отметил Акакалов.

Жундубаев отметил, что остановок у нас хватает, работу по переустановке продолжат.

Спросил аким области и про новые автобусы от "Сарыаркаавтопром". В частности, Аксакалов поинтересовался, когда они были приобретены.

- В 2021 году через СПК "Тобол" купили 50 автобусов, - ответил Жундубаев. - Мы продолжаем их обновлять. У нас непосредственно с карагандинского завода приедут директор и учредитель. Мы договорились обсудить этот вопрос. Пока у нас в плане еще 54 автобуса поменять, они будут больше, будут 11-метровыми. Семь автобусов одна компания купит за свои деньги, без кредитов. Остальные мы будем приобретать в рамках государственно-частного партнерства или других механизмов. Мы хотим напрямую без посредников закупать автобусы у завода. Уже договоренности есть.

Отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал аким Костаная и график работы автобусов. В частности, костанайцы жалуются, что после 21 часа невозможно дождаться общественный транспорт, хотя до пандемии ситуация была другой.

- У нас последние автобусы в 22 часа выходят, - ответил руководитель отдела ЖКХ Костаная Данияр САБИТОВ. - Мы можем взять у AlemPay данные по GPS-трекерам - во сколько он выходит. Если у них были нарушения, то у них мы субсидирование минусуем. То есть, если он кругорейс не совершил, у нас доходит до минус 20%.

Информацию о нарушениях графика движения чиновники пообещали проверить, а аким области потребовал контролировать, как перевозчики исполняют свои обязательства, за которые получают субсидии от государства.