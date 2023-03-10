Состоялись матчи второго тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги.

Через мгновение Серж Дебле принесет победу «Тоболу» / Скриншот трансляции

Профессиональная футбольная лига Казахстана продолжила начатую в прошлом году традицию вспоминать в каждом туре чемпионата имя одного из казахстанских футболистов прошлого. Так, стартовый тур был посвящен памяти футболиста и тренера Тимура Санжаровича Сегизбаева (12.05.1941 - 15.12.2017). Сегизбаев выступал в «Кайрате», был его капитаном в 1966-1970 гг., дебютировав в чемпионате СССР в возрасте 19 лет и в 1963 г. став мастером спорта после выхода команды в полуфинал XXII Кубка Советского Союза. После завершения карьеры он работал тренером в кызылординских «Автомобилисте» и «Мелиораторе», карагандинском «Шахтере», «Кайрате», сборной Йемена, стал заслуженным тренером Казахской ССР, заслуженным деятелем спорта. С 1989 по 2001 гг. он работал в республиканской федерации футбола вице-президентом, президентом, генеральным секретарем и советником президента.

А второй тур проходил в память о мастере спорта СССР и заслуженном тренере Казахской ССР Леониде Константиновиче Остроушко (10.08.1936 - 3.12.2019), трудившегося в ставшем победителем Первой лиги чемпионата СССР «Кайрате», занимавшем первое и второе места в классе «Б» в казахстанской зоне чемпионата СССР «Цементнике», «Алатау», «Целиннике» и «Шахтере». За пределами Казахстана он завоевывал золотые медали чемпионата Узбекистана с «Дустликом», а также становился лучшим с минским «Динамо» в чемпионате Беларуси. По итогам сезона лучшему тренеру Казахстана вручается приз имени Леонида Остроушко.

Вторым соперником «Тобола» в стартовавшем чемпионате стал актауский «Каспий», матч с которым прошел в Алматы на поле стадиона «Центральный». В первом туре костанайцы выиграли на своем поле у команды из Павлодарской области «Аксу» со счетом 3:1. Такой же счет был зафиксирован и в матче с участием «Каспия» в Шымкенте, и тоже в пользу хозяев - «Ордабасы». Актауский клуб, имевший преимущество в предыдущих домашних играх с костанайцами, одержав в семи встречах 4 победы и два матча завершив вничью, намеревался после неудачного старта попортить нервы сопернику и в этом сезоне.

Наставник «Тобола» сербский специалист Милич Чурчич выпустил на поле стадиона в южной столице российского голкипера Ивана Коновалова, защитников россиянина Альберта Габараева, серба Бояна Младовича, Александра Марочкина и еще одного россиянина Павла Киреенко, полузащитников боснийца Йована Илича, Серикжана Мужикова и Самата Жарынбетова, а также игроков линии атаки серба Мильяна Вукадиновича, узбекистанца Игоря Сергеева и Ислама Чеснокова.

Начало матча прошло на половине поля «Каспия», а первый удар по воротам уже на 4-й минуте нанес Сергеев, после паса Жарынбетова пробивший с линии штрафной площади между двумя защитниками в правый нижний угол ворот, но голкипер актаусцев Максим Плотников в падении поймал мяч. А вот до следующего удара дело долго не доходило. Гости много комбинировали, а попытки номинальных хозяев приблизиться к воротам соперника легко пресекались защитниками «Тобола». После же заработанного на 20-й минуте «Каспием» углового удара сенегальский полузащитник Абдуллай Диакате пробил головой мимо ворот.

Последовавший через пять минут первый угловой удар у ворот «Каспия» Чесноков и Мужиков решили разыграть, и навесная подача капитана «Тобола» с правого фланга на дальнюю штангу завершилась снятием голкипером мяча буквально с головы Сергеева. Очередная красивая комбинация «Тобола» на правом краю на 28-й минуте завершилась переводом мяча Чеснокову, который, войдя в штрафную площадь, пробил в ближний угол ворот, но попал в сетку с внешней стороны. Не принес обострения и розыгрыш на 31-й минуте штрафного удара на левом краю, назначенный за снос Сергеева - голкипер справился с навесной подачей Мужикова.

Через две минуты был нанесен первый удар в створ ворот и «Тобола», но Коновалов в падении забрал мяч. На 36-й минуте активные действия хозяев на левом краю атаки завершились угловым ударом, после розыгрыша которого грузинский нападающий «Каспия» Георгий Панцулая от угла штрафной площади пробил в ближний нижний угол ворот, и костанайский голкипер вновь в падении забрал мяч.

Концовка тайма прошла в атаках «Тобола». На 42-й минуте после долгого розыгрыша мяча на левом краю последовал перевод мяча на противоположный фланг, откуда вскоре последовала подача верхом в район дальней штанги, однако откликнувшийся на нее Вукадинович пробил головой рядом со стойкой. Перед самым перерывом он же от лицевой линии с левого края штрафной площади отдал передачу в центр, куда к мячу устремились Мужиков и Сергеев, немного помешавшие друг другу. Однако последний все-таки сумел нанести удар по воротам, но от ноги защитника актаусцев Максата Тайкенова мяч вылетел на угловой.

Через несколько минут после возобновления игры гости заработали стандарт на дальних подступах к штрафной площади левее центра, а при его розыгрыше Мужиков покатил мяч открывшемуся слева Вукадиновичу. Тот в штрафной площади попытался переадресовать мяч в центр Сергееву, но попал в северомакедонского защитника Стефана Коцева, а главный арбитр встречи Эльвира Нурмустафина без колебаний указала на 11-метровую отметку, усмотрев в этом эпизоде игру рукой. Однако после видеопросмотра она отменила свое решение.

На исходе часа игры Чесноков с правого края сделал подачу на дальнюю штангу, но Вукадинович не успел к мячу и тот покинул поле рядом со стойкой. Через три минуты Жарынбетов сделал хорошую передачу на ход Сергееву, который из пределов штрафной площади пробил справа по воротам верхом, но голкипер отбил мяч над собой, а затем в прыжке забрал его. Вскоре Сергеева сменил на поле ивуарийский нападающий Серж Дебле.

Голкипер «Каспия» Максим Плотников парирует удар Игоря Сергеева / Скриншот трансляции

На 69-й минуте одна из редких атак «Каспия» завершилась прострелом с левого края хорошо известного костанайцам португальского полузащитника Рубена Бриджидо. Однако Коновалов в падении прервал прострел, а Марочкин выбил мяч из штрафной площади. В ответной атаке по центру, начатой Иличем и продолженной Дебле, завершавший ее Вукадинович пробил в левый нижний угол ворот, но голкипер в падении поймал мяч.

На 72-й минуте наставник «Тобола» провел двойную замену, освежив атакующую линию, и вместо Вукадиновича и Чеснокова на поле вышли венгр Асмир Сульич и Жаслан Жумашев. «Тобол» еще больше времени стал проводить на поле соперника, и в одной из атак на 76-й минуте Мужиков от правого угла вратарской площадки пробил под ногой защитника в направлении дальней штанги, куда устремился Дебле, не дотянувшийся в итоге до мяча, покинувшего поле впритирку со штангой. Еще через три минуты после атаки по левому краю Мужиков, догнавший мяч у лицевой линии, сделал навесную подачу на правый край, а принявший ее Жумашев пробил с лету в правый угол ворот, но мяч попал в грудь вратарю и отлетел в поле.

На 81-й минуте, когда в штрафной площади «Каспия» находилось девять игроков актауского клуба, Мужиков умудрился сделать точный пас Жумашеву, а тот, уйдя от опеки, пробил по воротам из района 11-метровой отметки, но вновь на пути мяча встал голкипер хозяев, в падении поймавший мяч. Через две минуты «Тобол» заработал три подряд угловых удара на правом фланге, но при розыгрыше ни одного из них не последовало удара по воротам.

А вот розыгрыш углового удара, заработанного актаусцами на первой из пяти добавленных минут, завершился опасным ударом Диакате, головой с близкого расстояния пославшего мяч в газон, отскочив от которого тот пролетел над перекладиной. «Тобол» тут же бросился к воротам «Каспия» и заработал угловой удар на правом фланге, когда шла четвертая добавленная минута матча. И на этот раз после навесной подачи Мужикова в высоком прыжке Марочкин скинул мяч головой к левой стойке ворот, откуда Дебле перевел-таки его в сетку ворот.

А затем в составе «Тобола» последовала тактическая замена Жарынбетова на Бейбита Галыма, после чего свисток арбитра зафиксировал победу «Тобола». После которой главный тренер команды признался, что ожидал очень тяжелой игры:

- Перед игрой мы проанализировали «Каспий», у них есть очень качественные игроки. Кахабер Цхададзе - хороший тренер. Поэтому было ожидаемо, что игра будет тяжелой. В первом тайме у нас не все получалось, но были моменты, как у нас, так и у соперника. Мы не забили свои голы, у нас есть проблемы в атаке. Были также проблемы с передачами и с тактической установкой. Хочу поблагодарить соперника за хорошую игру и за фэйр-плей. У нас в Костанае холодно, а здесь, в Алматы очень хорошая футбольная погода. Спасибо игрокам, которые оставили на поле все свои силы. Мы на каждой тренировке работаем с полной энергией. Игроки со скамейки тоже придали хорошую энергию нашей игре. Слава Богу, заработали три очка. Сопернику в предстоящих играх желаю всего хорошего. А моим ребятам надо готовиться к следующей игре, которая состоится уже через три дня.

В третьем туре «Тобол» будет принимать в Костанае «Шахтер», проигравший оба стартовых матча. Игра состоится 14 марта и начнется в 19:00.