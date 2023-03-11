Увидеть вблизи сокровища трёх «золотых» человек можно, не выезжая из Костаная. Национальный музей РК предоставил нам такую возможность с 10 марта по 10 апреля. В экспозиции предметы из трех курганов, в которых найдены самые богатые погребения древних саков и сарматов.

На открытии выставки небольшой зал едва вместил всех посетителей

Самый первый

Находка, сделанная при раскопках кургана близ города Иссык в Алма-Атинской области в 1969 году, была неожиданной для археологов. В тот сезон в кургане расчищали центральное погребение, которое было разграблено ещё в древности. Когда же начали копать сбоку от центральной могилы, археологам явилось место, где лежит усопший, которого позже начнут называть Золотым воином или Золотым принцем, а чаще Золотым человеком. Название отражает количество благородного металла, которым снабдили в последний путь, несомненно, знатного представителя племени, жившего в IV-III веке до нашей эры. А прожил он всего 18 лет и погиб от удара клинком в спину - вероятно, во время битвы. А много позже внутри кургана подгнило одно из брёвен тяньшанской ели, которыми была накрыта погребальная камера, и упало оно прямо на череп воина. Так второй сокрушительный удар воин получил уже спустя века после смерти.

Золотой человек стал символом Казахстана

Такого количества сокровищ в сакском погребении на территории Казахстана ученые прежде не обнаруживали. Более 4 тысяч тонких пластин из золота некогда были нашиты на одежду, обувь и высокий остроконечный головной убор. В могиле находились золотые перстни, оружие из золота и бронзы, статуэтки, сосуды, серебряная чаша с надписью. По словам академика Кималя Акишева, в 1999 году известный венгерский лингвист Янош Гарматта сумел расшифровать эту надпись, сделанную на языке кушанов. На чаше написано: «Чаша содержит виноградное вино для святого бессмертия для молитв».

Фигурка архара - самый миниатюрный экспонат на этой выставке

Конечно, простых людей с такими роскошествами не хоронили, Золотой воин явно принадлежал к высшей знати в пределах своего племени. Впрочем, то, что это был воин, последние пару десятилетий пытаются оспорить некоторые деятели, а падкие до сенсаций журналисты периодически поднимают эту тему. Продолжаются дискуссии - был этот представитель сакского племени мужчиной или женщиной. Может, и не принц это, а принцесса? Дескать утеря костных останков (а их на долгие годы действительно потеряли) не позволяет с уверенностью оценить половую принадлежность его обладателя. Сторонники версии о принцессе делают упор именно на головной убор — очень уж он похож на саукеле, что надевают казахские невесты на свадьбу. Опять же, рядом с телом лежало зеркало.

Крылатые кони с рогами горного козла украшали головной убор Золотого человека

Сторонники «маскулинной» версии напирают на то, что в дорогу усопшему дали меч и кинжал - стало быть, это мужчина. Но оппоненты заявляют, что с кинжалами и мечами сакских женщин хоронили довольно часто. А ещё и такой аргумент приводят: положение могилы -боковое по отношению к центральному погребению, а в таких хоронили только принцесс.

На перстне с руки Золотого воина изображен человек, отдалённо похожий на индейца

И всё же спорщики забывают о том, что после обнаружения Золотого человека его останки, до того как были утеряны, были обследованы специалистами. Антрополог Оразак Исмагулов (а это имя в антропологии!) дал заключение, что они принадлежат молодому мужчине 18-20 лет, на принадлежность к мужскому полу указывает форма таза. Исмагулов тоже тщательно исследовал череп и в выводах написал, что он несет европеоидные черты с незначительной примесью монголоидных. Итак, спорить не о чем - это однозначно мужчина.

Серебряная чаша из Иссыкского кургана

Всё одеяние Золотого воина украшено золотыми пластинами

На волне воинствующего феминизма сторонники гипотезы о Золотой принцессе могут не униматься и дальше, но разумнее придерживаться мнения академической науки, обоснованного серьёзными исследованиями. Да и привычнее думать, что символом Казахстана является всё-таки мужчина, защитник.

Этот сакский воин стал первым Золотым человеком, найденным на территории Казахстана. Теперь их уже девять.

Вождь и жрица

Восьмым в череде бесценных находок стал сарматский воин, обнаруженный в 2019 году на территории Актюбинской области. То, что этот 55-летний мужчина при жизни был вождем племени, у археологов сомнений не вызывает. Также предполагется, что он совмещал две должности: вождя и жреца, впрочем, такое совместительство было довольно распространённым явлением в древности.

Бляха с изображением барана на поясе сарматского вождя

И, как вождь, он, разумеется, мог сражаться за своё племя в бою. В путешествие по загробному миру вождь отправился с кинжалом, мечом, копьём, луком и колчаном полным стрел.

Сарматский вождь был похоронен с полным набором оружия

Для реконструкции замшевого одеяния сарматского воина реставраторы использовали серебро высшей пробы, покрытого тончайшим слоем лимонного золота. А уж сколько на это ушло времени можно представить, учитывая, что все детали (их около 4 тысяч) пришивались вручную, очень кропотливый труд. Кто пробовал шить кожу, тот поймёт.

В третьей части экспозиции - находки 2012 года с раскопок кургана Таксай, в Западно-Казахстанской области. В VI-V веке до нашей эры там была похоронена сарматская женщина 35-40 лет. О том, что она была отнюдь не рядовым членом племени, говорит богатство захоронения, к счастью, обойдённого грабителями. Высокий конический головной убор с уникальным золотым украшением, браслеты, гривна, восхитительной красоты подвесы на головной убор, золотые накладки - всё это искусно выполнено древними мастерами и, как и в первых двух случаях, предназначалось только для одного-единственного случая - похорон знатного соплеменника.

Таксайская принцесса, как её иногда называют, была скорее всего жрицей, о чем говорят сложенные в её могиле аккуратной кучкой магичесчкие предметы. О том, насколько почитаема она была при жизни, можно судить по тому, что с ней похоронили двух стражников.

Таксайская принцесса, по-видимому, была жрицей

Искусство древних ювелиров

В Костанайском краеведческом музее экспонируются не все предметы, найденные в упомянутых погребениях, но то, что посетители могут увидеть на постаментах и стеклянных кубах, можно рассматривать долго. Можно даже вооружиться лупой для более детального изучения изделий древних ювелиров. Самый маленький экспонат - крошечная золотая фигурка архара, размерами около полутора сантиметров в высоту и длину - свидетельство не только высокого мастерства, но и острого зрения древнего ювелира. Большинство украшений - яркие образцы звериного стиля, так любимого в древнем мире. Изображения волков, баранов, барсов, служили не только для красоты, но и выполняли магическую охранную функцию. Каждая такая пряжка, бляха, пронизь, накладка, подвеска - это оберег.

Золотое украшение с шапки Таксайской принцессы

На эту выставку нужно приходить с хорошим запасом времени, чтобы обстоятельно изучить каждый экспонат, представить себе не только этот великолепно обработанный кусочек золота, но и всю цепочку идей и технологий, позволивших тем ювелирам встать на такую высокую ступень мастерства ещё до нашей эры.

Изумительной красоты золотые подвесы украшали головной убор Таксайской принцессы

Такой великолепный браслет не отказалась бы носить и современная женщина

Металлическое зеркало Таксайской принцессы. В основании золотой ручки сохранились две маленькие вставки из бирюзы

Непременно найдите время на посещение выставки, приводите своих детей, может, среди них есть будущие археологи, которых ждут ещё более удивительные открытия.

В таких с виду непримечательных ящиках приехали к нам из Астаны экспонаты

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