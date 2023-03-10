Бурное обсуждение проблем сельхозпроизводителей на пороге весенних полевых работ состоялось сегодня, 10 марта, в палате предпринимателей Костанайской области. Главная из них - дефицит средств.

Говорили об этом, выделяя два аспекта. Первый - упали цены на зерно помольных кондиций, которое сегодня в области и за 80 000 тенге не продашь. Второй - аграрии не могут своевременно получить субсидии из-за плохой работы новой платформы для приема заявок ЕГИСС. Просьбы регионов, в том числе Костанайской области, оставить в качестве альтернативы платную систему Coldau Минсельхоз отмел.

- Челом били министерству, но услышаны не были, - сказала учредитель ТОО «Азия Алтын 2000» Светлана МИХАЙЛЕНКО, - в итоге мы в эту новую программу вообще войти не можем. Из-за этого многие хозяйства сегодня не смогли вернуть субсидии по семенам. По инвестсубсидиям там хотя бы срок получения - три года. А с момента выписки счет-фактуры о приобретении семян ровно год отведен сельхозпроизводителю, чтобы он реализовал возможность получить поддержку государства в виде субсидии. То есть, люди сегодня просто пролетели. Такие вещи недопустимы. Особенно когда цены на зерно такие печальные.

Представитель облсельхозуправления рассказал, что функционал ЕГИСС реализуется сегодня лишь по двум программам, остальные висят пока «мертвым грузом». Нет кнопки «отзыв», поэтому даже заявки с ошибками принимаются и нужно тратить время, чтобы все они были отклонены мотивированно. Привел пример КХ, которое направило 17 однотипных заявок с ошибками. Также говорил о высокой загрузке сотрудников отдела в управлении, который занимается субсидиями. Предложение регионов вернуть схему, когда заявками на господдержку занимались и в районных отделах сельского хозяйства, тоже зависло на уровне МСХ.

По ситуации с семенами и гербицидами уточнил, что есть предложение к министерству из-за форс-мажора с работой ЕГИСС продлить сроки получения субсидий на 1,5-2 года.

- У нас посевная начинается в мае. Сколько субсидий не выдано? 9,5 млрд тенге. Они для чего нужны? Чтобы провести сев. Фермеры рассчитывают на эти деньги. Их не интересует, как оформлять бумажки, какими будут правила... Эти деньги нужно просто людям выдать, иначе страна не посеет, - заявил директор ТОО «Мелитопольское» Эдуард ДВУРЕЧЕНСКИЙ. - Почему? Потому что мы сегодня работаем в условиях, когда Казахстан открыт для всей сельскохозяйственной продукции из РФ. Я переписывался с нашими мельниками, ответы: «Зерно не покупаем», «Зерно не требуется». Это означает, что они перешли полностью на российский продукт. Здесь, в Костанае, я должен конкурировать с россиянами - с огромной махиной, которая производит 130 млн тонн только зерна. К нам заходит под 30 000 тонн месяц. Мы же такие добродушные и открытые к нашим соседям. Наш фермер думает: "А зачем он вообще нужен на этой земле? Зачем сеять?". Мы же не можем однозначно по 81 000 тенге продавать зерно. Это банкротство целой отрасли. Какой должен быть баланс на предприятии, с какой рентабельностью надо работать, чтобы мы влезли в эти деньги... Ощущение, что мы заняты только тем, что легализовываем российское зерно, делаем так, чтобы удобно было ему у нас, чтобы все двери ему были открыты. Давайте еще субсидии выдадим на него, чтобы наши мельники побольше из РФ зерна купили! Вы понимаете, что происходит вообще?

В обсуждении участвовали и мельники, и трейдеры, правда, было их немного.

Трейдер Александр МИКЕТКА, много лет возглавлявший мелькомбинат, заметил в ответ на реплику о необходимости введения высоких ввозных пошлин на зерно, что мы на это не имеем права, находясь с РФ в едином экономическом союзе.

- И потом - это не они ввозят, это мы берем, у нас есть спрос, - сказал он. - И в перетоке российского зерна сами наши крестьяне давно участвуют. Приучены с тех пор, как урожайность по указанию акимов приписывали. Вместо 14 центнеров сделать 16 - ну мы же все об этом знаем. А потом у человека свободные документы на определенное количество зерна остаются...

У мельников свои резоны на покупку дешевого зерна в сопредельной стране. Основной - потеря по разным причинам рынков сбыта муки. Большой остался только один - Афганистан. Но там немало новых сложностей. С одной стороны бесплатная программа ООН по поставке продовольствия, той же муки, с другой - логистические трудности, проблемы в работе с банками после прихода к власти талибов. И «математика муки», как выразился представитель ТОО «Асалия» Алексей ТРЕТЬЯК, сейчас такова, что покупка мельничным комплексом зерна и за 70 000 становится не на пользу рентабельности.

Разговор по сути окончился риторическими вопросами. Снова на НПП возложили миссию докричаться до правительства, решили в случае чего обращаться напрямую к президенту.

- Ну да, у всех очень серьезные проблемы, - признала в финале обсуждения Светлана Михайленко, - но хочу вот что сказать присутствующим: если свой фермер умрет сегодня, остальные умрут завтра.