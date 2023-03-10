По прогнозам синоптиков, в субботу, 11 марта, на юге области ожидаются осадки, преимущественно дождь, туман и гололёд. На севере и востоке области - низовая метель. В воскресенье, 12 марта, на востоке области ночью прогнозируются снег, туман и гололёд. В понедельник, 13 марта, осадков не ожидается, на западе области возможна низовая метель.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие три дня будет переменная облачность без осадков.

- В субботу, ночью будет -3...-8°С, на юге области +2°С, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Асель НУРЖАНОВА. - Днём ожидаем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В воскресенье ночью термометры покажут -7...-12, на западе области -15°С. Днём температура воздуха будет в пределах -3...+2°С. В понедельник ночью столбики темометров опустятся до значений -5...-10°С, на востоке до -13°С. Днём ожидается такая же температура, как и в воскресенье -3...+2°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -3...-5°С, днём +1...+3°С. В воскресенье и понедельник: ночью -7...-9°С, днём 0...+2°С.

В субботу синоптики прогнозируют юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на севере и востоке области. В воскресенье и понедельник ожидается северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с.



