Фильм рекомендуется людям с устойчивой психикой, достигшим 18 лет и решившим, что им пора жениться или выйти замуж.

Афиша фильм "Бақыт"

Прежде, чем я расскажу вам о новом казахстанском фильме «Бақыт», прошу открыть глаза. Не бойтесь - бояться нечего. Картина, вышедшая под продюсерством актрисы Баян Алагузовой, это не фильм ужасов, не хоррор и не триллер; это фильм о бытовом ужасе, с которым сталкиваются сотни женщин в Казахстане, и не все из них выживают.

Фильм с первых кадров погружает в атмосферу безысходности, напоминая артхаусные картины «Левиофан» и «Нелюбовь». По степени реалистичности и образности фильм можно сравнить с работами Ларса фон Триера, только без эстетского излишества и со слишком знакомым бытом в кадре.

Дочь смотрит в глаза своему будущему



«Бақыт» стал лауреатом приза зрительских симпатий «Панорама» за лучший художественный фильм на 72-м Берлинском международном кинофестивале. Журналистка Асем Жапишева, написавшая сценарий, основывалась на реальных историях и создала собирательный образ кошмара в провинциальном городке с набережной и серыми панельными домами. В фильме говорится об Алматы, как о городе мечты, но само место действия не называется, потому что по сути это не имеет значение.

Центральная героиня фильма

Главная героиня – женщина, которую, посмотрев со стороны, прохожие назовут счастливой. Присмотревшись внимательно, как это делают создатели фильма, зритель сразу видит, что за картонной улыбкой скрыты муж, который время от времени пьет и регулярно бьет жену; дочь, которую выдают замуж за человека, ненавидящего ее, потому что она забеременела; родственники мужа, с молчаливого согласия которых происходят преступления на квадратных метрах панельной квартиры за металлической дверью.

Панельные дома и серое небо - привычный быт казахстанцев

Реакция в кинотеатре на фильм была разнообразной – от общих вскриков до истерического смеха, от гробового молчания до горького рыдания. Создатели вернули игровому кино социальный базис, вырвав зрителей из попыток эскапизма и дав возможность громко заявить о себе жертвам насилия. Хочется верить, что через эмоциональную боль зрителей и авторов фильма произойдет осмысление и принятие важности изменения законов и норм в казахстанском обществе.

Но обязательно нужно сделать ремарку – если вы не готовы узнать правду и рады обманываться, то перед фильмом проконсультируйтесь с психиатром, чтобы не усугубить травму, которую фильм обязательно нанесет.

Персонажи на перепутье, зрители в предынфарктном состоянии

Важный мотив в фильме – это зеркало. Через него зрителя знакомят с центральными персонажами, в нем отражается быт и реальность. Зеркало не улучшает, не искривляет, оно отражает действительность так же болезненно правдиво, как это делает и фильм. Героиня всматривается в свое отражение, в отличие от других персонажей, предпочитающих игнорировать возможность посмотреть на себя со стороны, и то, что она видит, заставляет ее делать решительные шаги вслепую. Все поступки и слова в фильме вызывают негативную реакцию, но кажется, что сами персонажи верят в нормальность и собственную невинность. Порочны страх опозориться, фразы «не зли меня», «сама виновата», «теперь поймешь, каково это», «пары пощечин достаточно» и прочие слова, которые вбиваются в сознание до такой степени, что становятся нормой.

Сценаристы фильма не доходят до чернухи, демонстрируя мастерство эмоциональной эквилибристики

За сравнительно короткое время фильм показал объемную картину домашнего насилия, в которой отражаются мизогиния, физическое и сексуализированное насилие, абьюз, буллинг, обман, коррупция, безнаказанность, сила социального прессинга и слабость закона. Если вы не знаете (или не хотите знать) этих слов, то фильм «Бақыт» - это своеобразная энциклопедия, которая объяснит их сущность и докажет их существование. Статистика в финальных титрах фильма отражает только официально зарегистрированные случаи, и общий нервный выдох в зрительном зале после титров о том, что фильм основан на реальных событиях, доказывает, что это все еще новость для большинства людей.

За счастье нужно бороться, и три женщины-жертвы в финале фильма – это образы прошедшего, настоящего и будущего насилия, которое не прекратится, пока эта борьба не станет общей и системной.

Фото - кадры из фильма