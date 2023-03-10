Гол на 94-й минуте решил исход матча «Каспий» — «Тобол»
Sports.kz
10 марта 2023, 16:04 | Спорт
В матче второго тура Казахстанской Премьер-Лиги актауский «Каспий» в Алматы принимал костанайский «Тобол», пишет Sports.kz.
Первый тайм выдался с небольшим количеством опасных моментов при равной игре, во втором костанайцы прибавили, стали активнее действовать в атаке и даже заработали пенальти, который был отменен после просмотра VAR судьей Эльвирой Нурмустафиной.
Хорошие возможности упустили Игорь Сергеев, Серикжан Мужиков и Жаслан Жумашев, несколько раз номинальных хозяев спас вратарь Максим Плотников.
В итоге все решил гол на четвертой компенсированной минуте. 1:0 - сильнее костанайцы.
Таким образом, «Тобол» набрал уже шесть очков, а в активе «Каспия» соответственно ноль.
«Каспий» - «Тобол» 0:1 (0:0)
Гол: Дебле 90+4 (0:1).
Последние новости
10.03.23 17:02 Погода в Костанайской области: осадки, гололёд, туман, низовая метель - март как март...
10.03.23 15:54 Более 1 млн тенге "заработал" мошенник, сдававший в аренду несуществующие квартиры в Костанае
10.03.23 12:38 «Планируем создавать инспекции в регионах» - Перспективы газоснабжения Костанайской области обсудили на брифинге
10.03.23 12:11 В Казахстане изменят правила безопасности в школах
10.03.23 11:20 Плюсы и минусы сильного тенге назвал аналитик
10.03.23 09:41 В Казахстане изменили дату празднования Дня учителя
09.03.23 17:28 "Днем чистим, вечером задувает!" - Проезд к трассам занесло снегом в двух селах Костанайской области
09.03.23 17:09 "Лучше подсаживать новые, чем уродовать нормально растущее дерево" - О кронировании в Костанае высказался Кумар Аксакалов
09.03.23 16:36 В сентябре Костанай примет бегунов из разных стран
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.