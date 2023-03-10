В матче второго тура Казахстанской Премьер-Лиги актауский «Каспий» в Алматы принимал костанайский «Тобол», пишет Sports.kz.





Первый тайм выдался с небольшим количеством опасных моментов при равной игре, во втором костанайцы прибавили, стали активнее действовать в атаке и даже заработали пенальти, который был отменен после просмотра VAR судьей Эльвирой Нурмустафиной.

Хорошие возможности упустили Игорь Сергеев, Серикжан Мужиков и Жаслан Жумашев, несколько раз номинальных хозяев спас вратарь Максим Плотников.

В итоге все решил гол на четвертой компенсированной минуте. 1:0 - сильнее костанайцы.

Таким образом, «Тобол» набрал уже шесть очков, а в активе «Каспия» соответственно ноль.

«Каспий» - «Тобол» 0:1 (0:0)

Гол: Дебле 90+4 (0:1).