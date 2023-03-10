Костанайские полицейские установили мошенника, сдававшего несуществующие квартиры, сообщает Polisia.kz.

Отделом по борьбе с киберпреступностью управления криминальной полиции ДП Костанайской области задержан интернет-мошенник.

– 28-летний ранее судимый мужчина размещал объявления на сайте Крыша.kz по сдаче аренды квартиры на длительный срок. После того, как получал предоплату на карту, он блокировал номера клиентов. В общей сложности он подозревается в более 20 фактах квартирного мошенничества на общую сумму более 1 млн тенге, – рассказал начальник отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области Олжас МАГЫПАРОВ.

Начато досудебное расследование по п. 4 ч. 3 ст. 190 УК РК “Мошенничество”. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.