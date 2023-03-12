ТОО «ЭПК-forfait» опубликовало план работ Костанайской горэлектросети с 13 по 16 марта 2023 года с отключением потребителей частного сектора и спальных районов. В частности, без света останутся школа, ДЮСШ и торговый центр.

ТП-98 (работы на ВЛ)

с 13 по 16 марта с 10:00 до 17:30

СТО «Starline» по ул. Чернышевского 59.

Частный сектор: ул. Чернышевского 30-66, ул. Строительная 8,8/1,8/2, 41/1-41/12, 49-53, ул. Целинная 33-46, ул. Рудненская 36/1-36/14, ул. Хакимжановой 87-99, ул. Лесная 1-15, 2-8,4/2,6/2, ул. Плеханова 61/1,61/2,63/1, 59/1,59/5, ул. Сибирская 16-71, 42-47, 41/1, 43/1-43/7, 45/2-45/8, 49/1-49/6.

ТП-4 (аэропорт) (работы на ПС)

13 марта с 10:00 до 17:00

Спальный сектор: мкр. Аэропорт 6,7,8,9,10.

ТП-6 (аэропорт) (работы на ПС)

14 марта с 10:00 до 17:00

ТЦ «Солнечный»

Спальный сектор: мкр. Аэропорт 12,13а,13б,5,13,13в.

ТП-5 (аэропорт) (работы на ПС)

15 марта с 10:00 до 17:00

Спальный сектор: мкр. Аэропорт 1,2,3,4.

ТП-3 (аэропорт) (работы на ПС)

16 марта с 10:00 до 17:00

Школа им. А.Бокейхана, ДЮСШ № 2, ИП Онайбекова.