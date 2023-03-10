Из 526 населенных пунктов области газоснабжением обеспечены 78. Об этом сегодня, 10 марта, на брифинге сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Костанайской области Даурен АСКАРОВ.

Фото РСК



- Если говорить о населении, то 58% обеспечено газом, - пояснил он. - 77% городского населения, 26% - сельского. Ежегодно из всех бюджетов выделяются средства на реализацию проектов в сфере газоснабжения. В прошлом году выделили 4,5 млрд тенге в 2022 году на 11 проектов. В этом году 2,8 млрд на реализацию 9 проектов, из них 7 на строительно-монтажные работы, 2 - на разработку ПСД. В этом году завершается реализация проекту по подводящему газопроводу Аулиеколь-Кушмурун, по газораспределительным сетям в Карабалыкском районе, подведение инженерных коммуникаций в мкр «Астана» Костанайского района. В этом году мы актуализируем региональную схему газификации Костанайской области.

Планируется строительство магистрального газопровода от Костаная до Мендыкаринского района, а также от Актюбинской области до ст. Тобол, а лучше - до Рудного.

- Это очень отдаленные перспективы, строительство газопроводов планируется до 2030 года, - отвечая на вопросы журналистов,уточнил Аскаров. - Заказчиками точно будем не мы, потому что строительство идет от Актобе. Конечно, наш проект по строительству газопровода из Костаная в Мендыкару связан с тем, что он будет идти из Актобе, поэтому даже примерных сроков реализации я вам назвать не смогу.

Журналистов также интересовало обслуживание котлов, газовых плит и домовых сетей в сельской местности, где зачастую нет специалистов. Жителям, у которых выходят из строя газовые котлы, советуют везти их в Костанай, что не всегда удобно и дорого. Кроме того, есть проблемы с безопасностью, когда в селах сложно найти специалистов для своевременной проверки котлов.

- Обслуживание котлов, газовых плит и сетей - это конкурентная среда, - ответил Аскаров. - Им занимаются организации, которые имеют лицензию, разрешения, аккредитацию, они могут обслуживать и смотреть. Люди сами выбирают себе организации. Другое дело - что людям нужно напоминать об этом. Сейчас нам дали полномочия в регионах на создание газовых инспекций либо при отделе жилищных отношений, либо при отделах ЖКХ. Они будут проводить разъяснительную работу по обслуживанию газового оборудованию в целях безопасности, по эксплуатации котлов, давать предписания по срокам. Большинство людей выжимают максимум из газовых котлов, а на безопасность не смотрят, поэтому мы работаем в этом направлении.

Когда именно создадут газовые инспекции в регионах, которые будут работать с населением и газообслуживающими компаниями, Аскаров не сказал. Остается надеяться, что их создание не растянется до 2030 года.