Несмотря на падение последних дней, с начала года тенге значительно укрепился и к настоящему моменту достиг 441,2 тенге за доллар. Независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев назвал плюсы и минусы сильного тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По словам эксперта, на курс тенге оказывает влияние ряд внешних и внутренних факторов, к которым относятся платежный баланс, цена на нефть, а также индекс доллара.

"К основному внешнему фактору относится цена на нефть, потому что мы продаем очень много нефти, получая за нее выручку. Соответственно, цена на нефть оказывает на наш курс влияние, поскольку от цены зависит то, сколько долларов поступит в страну от продажи нефти. Еще одним из основных факторов, конечно же, является индекс доллара. Это специальный индекс, который показывает отношение доллара к корзине валют развитых и развивающихся стран", - сказал казахстанский эксперт.

Кроме того, Чеботарев подчеркнул, что курс российского рубля также оказывал влияние на национальную валюту. Однако с декабря Казахстан демонстрирует отвязку от курса российского рубля. По его словам, этот фактор больше не влияет на курс тенге.

"Внешние факторы на тенге не влияют где-то с конца прошлого лета. Торговля проходит, невзирая на внешние факторы, нефть может дорожать, может дешеветь. Тенге на это не реагирует. От рубля мы отвязались в декабре, рубль падает, мы укрепляемся", - отметил он.

Финансовый аналитик отмечает, что сильный тенге имеет для экономики больше недостатков, чем преимуществ, тем самым снижая привлекательность экспорта.

"Текущий бюджет этого года сверстан по сумме 470 тенге за 1 доллар. То есть все, что ниже, приведет к падению доходов бюджета. Например, экспортная таможенная пошлина, которая взимается с продажи нефти, поступает напрямую в бюджет, поступает она в валюте, и, соответственно, при конвертации получает бюджет меньше тенге. То есть если курс крепче расчетного, то бюджет получит меньшую доходность. То же самое касается и Нацфонда, из фонда нужно будет взять больше валюты, чтобы обменять ее на тенге, чтобы покрыть дефицит бюджета", - пояснил Чеботарев.

Из плюсов сильной валюты эксперт назвал понижение стоимости импорта, что приводит к снижению давления на инфляцию.

"Сильный тенге влияет на экспорт товаров и услуг скорее негативно, чем позитивно. Однако позитивно влияет на импорт. Это палка о двух концах, нельзя сказать, что всегда что-то положительно, а что-то всегда отрицательно. У всего есть и положительные, и отрицательные стороны", - подчеркнул он.

Как отметил финансовый аналитик, правительство может реагировать на курс тенге, но не может его регулировать.

"У нас основной продавец, покупатель валюты, который контролирует до 40 процентов объемов, и 25 процентов напрямую, - это Национальный банк. Национальный банк не часть правительства, он может влиять на курс, но делает он это или нет, остается загадкой, потому что он не комментирует", - заключил эксперт.