Дату празднования Дня учителя изменили в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: Турар Казангапов/Tengrinews.kz

Профессиональный праздник педагогов - День учителя - будет отмечаться 5 октября. Соответствующее постановление принято правительством республики.

"Согласно перечню государственных праздников, День учителя в республике отмечали в первое воскресенье октября. Теперь же празднование этой даты синхронизировано со Всемирным днем учителя, отмечаемым 5 октября в более чем 100 странах мира", - отмечается на сайте правительства республики.

"День учителя - это профессиональный праздник всех работников сферы образования. День, когда отмечаются роль и заслуги педагогов, их неоценимый вклад в развитие общества", - говорится в тексте сообщения пресс-службы премьер-министра.

По данным Министерства просвещения, на сегодня в Казахстане работают 556 тысяч педагогов дошкольного, среднего, технического и профессионального образования.

Ранее отмечалось, что автором постановления об изменении даты празднования Дня учителя стал Комитет дошкольного и среднего образования Министерства просвещения.