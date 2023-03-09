Жители с. Лесное Федоровского района сегодня, 9 марта, сообщили «НГ», что дорогу от трассы замело снегом. Многие из них работают на предприятиях в Качаре и Рудном и не могут выехать из села, либо вернуться домой. Да и скорая помощь для госпитализации больного в село не приедет.

Дорога от с. Лесное к трассе Федоровка-Качар-Рудный /Фото читателя "НГ"

Из-за снега люди оставляют свои автомобили возле трассы и дальше идут пешком. От Лесного до трассы Федоровка-Качар-Рудный 11 км.

Дорогу очищает местное ТОО "Бек +", чтобы проехал молоковоз, но руководство решило, что машина поедет через степь, а чистить трассу больше не будут.

- Из-за ухудшения погодных условий вчера, 8 марта, в виде выпадения осадков и усиления ветра до 27 км/ч, было затруднено, а затем остановлено движение по направлениям Федоровка – Качар – Рудный, Федоровка – Новошумное – Кенарал, Федоровка – Ленино – Вишневое, Пешковка – Калиновка. Население было своевременно оповещено об ухудшении погоды и закрытии движения, - прокомментировал «НГ» и. о. акима Федоровского района Ерлан КОЖАКОВ. - Сегодня, 9 марта, с утра были начаты работы по расчистке дорог как подрядными организациями, так и сельхозтоваропроизводителями. Однако в связи с усиливающимся ветром и поземкой на трассах работы по расчистке на некоторых участках были приостановлены и будут возобновлены после улучшения погоды. На расчистке задействована вся спецтехника, однако остро ощущается ее нехватка. Уже несколько дней закрыт проезд по дороге областного значения Рудный – Качар – Федоровка. Идет расчистка участка этой дороги от села Федоровка в направлении села Владыкинка и далее двумя единицами техники, но работы так же затруднены сильным ветром. Расчищенные участки задувает в течение получаса. Все жители сельских округов предупреждены о том, что проезд по автомобильным дорогам будет открыт по мере улучшения погодных условий.

Замело проезд и в с. Карамай Ломоносовского с/о Мендыкаринского района. Из-за этого местные школьники не ходят в школу уже вторую неделю. Жители села не могут выехать за продуктами. Причем такая ситуация у них еще с конца января.

8 марта людям пришлось откидывать снег самостоятельно лопатами. Спецтехника не заезжает в село и не чистит проезд - только трассу.

- В селе Карамай задувает уже третью неделю. Сейчас ежедневно дует буран. В селе всего 2 улицы, мы чистили там маленьким трактором, но он не может пройти, там можно только ротором чистить, - пояснила "НГ" аким Ломоносовского с/о Марина БУГУШЕВА. - Людям нужно немного подождать, день-два и мы все прочистим. Проблема в том, что мы днём чистим, а вечером уже опять задувает!

Фото читателей "НГ"

