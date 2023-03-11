Как получается, что одни живут вместе, что называется, долго и счастливо, а другие в какой-то момент решают, что их дальнейшие пути расходятся? Какие ошибки в браке нередко совершают обе половинки?

В этом и других вопросах, связанных с замужеством, корреспонденту Tengrinews.kz помогла разобраться семейный терапевт Галина Каздаева. И вот какими профессиональными соображениями она поделилась.

Фото: tengrinews.kz / Турар Казангапов

Возраст любви

По словам Галины Каздаевой, в каком возрасте человеку лучше всего вступать в брак, сказать сложно. Важнее цифр в паспорте зрелость психологическая. Помимо этого есть много других факторов, влияющих на то, насколько удачным будет создание семьи.

"По последним статистическим данным очевидно, что количество заключаемых браков уменьшается, а количество разводов растет. Также заметно вырос возраст молодоженов. Все больше людей предпочитают сначала пожить вместе и лишь потом принимать решение об узаконении отношений.

Сложно дать какие-то конкретные рекомендации по возрасту: когда же благоприятно вступать в брак. Если рассматривать молодоженов, которые поженились в студенческом возрасте либо сразу после окончания университета, то, с одной стороны, у них больше сложностей с решением бытовых вопросов, связанных с материальной стабильностью, что создает дополнительные риски для сохранения отношений. А с другой стороны, пары, которые совместно прошли через финансовые трудности, жилищные проблемы и научились за это время быть опорой и поддержкой друг другу, имеют достаточно позитивный прогноз на дальнейшую совместную комфортную жизнь.

Конечно, оптимально вступать в брак при достижении психологической зрелости. Когда человек сам принимает решения в своей жизни и не зависит эмоционально от родителей, их мнения и, тем более, финансов. Часть девушек выходит замуж, чтобы сбежать от родительского контроля или тяжелой психологической атмосферы в своей семье либо просто чтобы заменить "обеспечителя", думая, что раз девушка вышла замуж, то все ее потребности теперь должен удовлетворять муж, а она будет сидеть дома. То есть молодая девушка заменяет отца на мужа, оставаясь в детской позиции. И если уровень доходов супруга оказывается меньше ее ожиданий и "хотелок", она начинает "пилить" мужа, капризничать, закатывать скандалы, что неминуемо приведет к расколу и, вполне вероятно, к разводу. Психологически взрослый человек вне зависимости от пола должен понимать и брать ответственность за свою жизнь, здоровье, хобби и получение необходимого.

Некоторые мужчины женятся для того, чтобы получить интимный и бытовой комфорт, и не сильно заботятся о потребностях женщины, считая, что все по дому и детям является исключительно женскими обязанностями, тем самым "запрещая" женщине развиваться в социуме. И даже если женщина работает, то очень быстро выгорает и превращается в загнанную несчастную особу, у которой совершенно нет времени на банальный отдых и уход. И сам мужчина начинает ей делать замечания по поводу внешности, плохого настроения, а, быть может, и касательно "неидеального" ведения хозяйства и плохо воспитанных детей. Сам супруг при этом ни в чем не участвует и не помогает. И это показатель того, что мужчина сам психологически не созрел и не взял ответственность за создание семьи. Потому что все, что касается детей – это абсолютно равная ответственность обоих родителей.

Если же взять браки постарше, то тут тоже достаточно много нюансов. В брак вступают люди, у которых уже есть свой опыт самостоятельной жизни и чаще всего неплохая материальная база. Для них на первое место выходит уже общность в мировоззрении, ценностях, душевный и телесный комфорт. И, если после вступления в брак кто-то начинает ограничивать свободу через запреты на общение с подругами или друзьями, навязывать правила своей родительской семьи и насильственно пытаться изменить привычный устой жизни, это, скорее всего, закончится разводом", - объясняет психолог.

"Борьба" кланов

Увы, но не всегда чрезмерное участие родителей и других близких родственников в жизни молодоженов оказывает положительный эффект на брачный союз. Наоборот, подобное, как объясняет психолог, нередко приводит к разводам.

"Достаточно много разводов происходит из-за вмешательств в жизнь молодоженов кого-то из родственников в лице родителей, бабушек или дедушек. В самом начале совместной жизни парам и так сложно, потому что им приходится обучаться жить с человеком, у которого чаще всего другая картинка семьи. Мы все за "норму" берем правила, привычки и традиции своей родительской семьи. И по факту первое время на территории проживания молодых идет "борьба" двух кланов. Молодые вынуждены выстраивать свою собственную систему взаимоотношений и бытовых правил. И если в этот момент начинают вмешиваться родственники, которые "лучше знают, как будет правильно", то молодая семья действительно становится полем боя, в которой чужими руками воюют муж с женой.

А если еще свекровь или теща начинают настраивать своего "ребенка" против партнера, то развал семьи практически неминуем. Но если в паре оба человека достаточно зрелые психологически, то они могут донести до своих "заботливых" родственников, что они сами в состоянии обустроить свою жизнь по собственным правилам и если нужна будет помощь, то они о ней непременно попросят, а до тех пор было бы здорово, чтобы никто ничего не навязывал", - советует Галина Каздаева.

Семейные кризисы

Любая семейная пара так или иначе сталкивается с различными кризисами. По словам психолога, это абсолютно нормально. И очень важно правильно эти кризисы пережить.

"Семейные отношения как развивающийся объект сталкиваются с нормативными (от слова "норма") кризисами. Это неминуемо, потому что на каждой стадии развития и взросления "семьи" есть свои особенности и при переходе на новый уровень возникает много сложностей, которые требуют пересмотра правил и функций каждого из членов семьи. Самый первый кризис как раз и связан с началом совместной жизни.

Следующий кризис поджидает пару с рождением первого ребенка. Молодая мама переключает свое внимание и энергию на новорожденного, вынуждена недосыпать и не всегда успевает позаботиться о себе и супруге. Молодой отец в этот момент чувствует отдаление супруги, и если он не начинает участвовать в делах, связанных с ребенком, то супруга становится вечно уставшей, раздраженной или засыпающей на ходу и в семейной паре начинает нарастать напряжение, и супруг отдаляется. Именно в первый год после рождения ребенка происходит достаточно большой процент разводов по причине мужской измены. И, если бы молодоженов предупреждали обо всех предстоящих кризисах и поясняли, как можно благополучно пройти их вместе, процент разводов значительно сократился.

Рождение последующих детей, начало садика и школы, подростковый возраст, поступление ребенка в университет в другом городе или стране – все эти события и являются кризисами для пары. Эти критические переломные моменты несут и положительный эффект, подталкивая членов семьи меняться и получать новый опыт. И если пара справляется с новыми условиями, находит новый комфортный способ взаимодействия и принимает новые правила текущей реальности, то происходит переход на новый уровень развития отношений", - объясняет психолог.

Муж и жена или соседи?

К сожеланию, бывает так, что с рождением детей супруги начинают жить под одной крышей словно соседи, которые заботятся об общих детях.

"Также хочу отметить, что с рождением детей многие супруги забывают про то, что они - мужчина и женщина, начинают функционировать в рамках семьи исключительно как родители и перестают проводить время вдвоем, превращаясь в маму и папу, проживающих, как соседи, под одной крышей. Отношения охладевают и в паре поселяются скука и безразличие. Внимание переключается на более "интересных" знакомых или коллег. Могут создаваться любовные треугольники (появляется любовник или любовница) или даже квадраты. Для очень активных людей не исключены и другие варианты многоугольников. Но это можно исправить. Вот тут как раз и поможет участие родственников, которые с удовольствием посидят с внуками, пока родители сходят на романтическое свидание или съездят отдохнуть только вдвоем.

"Создать отношения не так сложно, как сохранить их. Это ежедневная работа двоих, и требует постоянного внимания и действий по отношению друг к другу. Уважение, желание слушать и слышать другого, а также умение обсуждать возникающие сложности и находить решение, подходящее обоим, – это основа комфортных и длительных отношений", - резюмировала Галина Каздаева.