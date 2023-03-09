Бывшие воспитанники детских домов сетуют на многолетние очереди на положенное им государственное жилье. В редакцию «Голос народа» обратился выпускник костанайской школы-интерната Мухтар Нурканов. Бывший детдомовец ожидает своей заветной квартиры уже 12 лет.

Фото взято с matritca.kz

«Да, я сирота. У меня было нелегкое детство: мой отец умер, когда мне было 6 лет, он погиб в аварии, а мать начала сильно злоупотреблять алкоголем, из-за чего ее лишили родительских прав. При этом я не опускаю руки, не стал на неправильный, путь всю свою сознательную жизнь я тружусь и работаю, честно зарабатываю свой кусок хлеба», – делится Мухтар Нурканов.

Самой главной своей мечтой мужчина называет – почувствовать себя в своем доме. На сегодня заработок Мухтара составляет 85 тысяч тенге, 25 из которых он тратит на аренду жилья, на остальные средства он ведет свою скромную жизнь.

«Самое важное в жизни человека — это крыша над головой. Я стою в очереди на жилье как сирота, с 2011 года, меня поставили в общую очередь, по счету я был 3169. В 2012 году я продвинулся на 2909, в 2013 году — на 2877. В 2014 году нас детей-сирот перевели в отдельную очередь для сирот, в ней я стал 534-м», — рассказывает мужчина.

С 2014 год за 9 лет очередь продвинулась всего лишь до 278 позиции.

«При нынешних темпах реализации данной программы я не смогу получить жилье в ближайшие десятилетия. Мне сейчас 34 года, жилье дается с пожизненной арендой без права приватизации. Неужели сироты не заслужили иметь свое жилье? Столько лет в очереди на жилье, где справедливость?» – вопрошает бывший детдомовец.

По данным информационной системы kezekte.kz, сегодня на очереди на жилье по категории «дети-сироты» состоит 61 951 человек. За 2022 год обладателями государственных квартир стали 858 сирот. Всего же за годы Независимости заветные ключи получили 8361 человек.

Корреспондент «Голос Народа» обратилась к бывшему детдомовцу – сенатору Геннадию Шиповских с вопросом — какие проблемы существуют у казахстанских сирот и что нужно делать, чтобы их решить? Депутат подтвердил существование проблемы затяжных очередей на жилье детьми-сиротами. Причины тому разные — темпы строительства, работа городских и областных акиматов. Но на уровне акиматов многие из них решить просто невозможно.

«Есть ряд причин, с которыми связаны затянувшиеся очереди на жилье, виноваты в них не только акиматы. Считаю, что члены правительства должны вести совместную работу с акиматами в этом направлении. В нашей стране выходят различные программы, касающиеся молодежи и других категорий граждан. Думаю, было бы правильным, если члены правительства рассмотрели создание отдельных программ для детей-сирот», – считает Геннадий Шиповских.

Вместе с тем сенатора волнует вопрос занятости бывших детдомовцев. Шиповских считает, что молодые люди, не имеющие поддержки от родных, как никто другой нуждается в социальной защите в виде трудоустройства.

«Считаю, что правительство должно обратить внимание на эту проблему. Когда выпускники детдомов оканчивают университет, их нельзя оставлять без дела. Считаю, что будь то парень или девушка, их нужно обязательно трудоустроить: выделить специальную квоту, рабочее место по специальности, понимаете? Это необходимо для того, чтобы дети, не получившие воспитания родителей, не имеющие поддержки родных, после окончания учебного заведения не начали воровать, а построили семью», — считает Геннадий Шиповских.

Кроме того, как отмечает сенатор, экс-детдомовцы часто жалуются на то, что их очередь на жилье скачет: условно - год назад было 100 человек перед тобой, а теперь – 120. После скандала, иногда, очередь возвращается.

«В этом случае считаю, что должна быть полная транспарентность, то есть система должна быть открытой. Вместе с тем, думаю, в сфере выдачи жилья должен быть создан общественный наблюдательный совет, который следил бы за всем. Ни в коем случае в этих советах не должны состоять представители акимата. В него должны войти независимые эксперты, известные деятели, современные блогеры», – предлагает депутат сената.

По словам депутата, он не раз поднимал на различных площадках и перед правительством вопросы детей-сирот, касающиеся прописки. Шиповских волнует проблема того, что при переезде в другой город очередь на жилье у сирот не сохраняется.