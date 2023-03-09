В спортивно-развлекательном комплексе «Костанай» прошла вторая игра заключительной очной серии в рамках регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги между клубами «Тобол» и «Барсы Атырау».

Игра под кольцом «Барсов Атырау» / Фото nbf.kz

Обе команды, занимавшие перед этим противостоянием в турнирной таблице соответственно третью и первую строчки и обеспечившие себе выход в плей-офф чемпионата, продолжают вести борьбу за более высокое место. Накануне хозяева площадки одержали победу (95:86), ставшую для «Тобола» третьей в семи проведенных матчах между этими клубами, и возглавили турнирную таблицу.

С заключительном - восьмом - очном поединке инициативой с первых минут завладел атырауский клуб, который вышел вперед на первых секундах встречи и ни разу до конца первой четверти не упустил лидерства. «Тобол» сохранял минимальное отставание до седьмой минуты (11:13), но в оставшиеся три с половиной минуты не смог больше набрать ни одного очка, проиграв стартовый отрезок со счетом 11:23.

Вторую четверть себе в актив записали хозяева, позволив сопернику набрать всего десять очков, правда сами при этом тоже не слишком преуспели, и ушли на большой перерыв, уступая семь очков - 26:33.

Третий игровой отрезок команды провели в равной борьбе, завершив его вничью с самой маленькой в матче результативностью, которая вдвое выросла в заключительной десятиминутке. Костанайские баскетболисты к середине четвертой четверти сократили отставание до трех очков - 52:55. Такая же разница в счете была и за минуту до окончания матча - 64:67, но, как минимум, перевести встречу в овертайм у «Тобола» на получилось - 64:72 (11:23, 15:10, 13:13, 25:26).

С мячом капитан «Тобола» Шаим Куанов / Фото nbf.kz

В этой игре самым результативным в составе «Тобола» стал Даниил Посашков, набравший 23 очка, на счету Антона Быкова 18 очков, Шаима Куанова и Кирилла Горнаева - по 6, Павла Ильина - 3 и Рустама Валиева - 2.

Проведя один день на первой строчке турнирной таблицы, «Тобол» уступил ее «Барсам Атырау», вернувшись на третье место.

Следующие игры костанайский клуб проведет также дома, 15 и 16 марта он сыграет заключительную серию игр с «Ирбисом Алматы», который дважды в эти же дни переиграл в гостях «Актобе» и закрепился в зоне плей-офф.