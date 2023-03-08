Десятки, а возможно более сотни женщин и мужчин собрались на месте проведения митинга в Международный женский день в Алматы, сообщает Радио "Азаттык".

Фото с сайта vlast.kz

В отличие от предыдущих двух лет акция феминисток проходит не в сквере Шокана Уалиханова – единственном в городе месте, где разрешено проводить митинги численностью до тысячи человек, - а в локации в сквере Ганди на 200 человек, находящемся вдали от центра города.

Его участницы заявляют о продолжающемся в стране «фемициде» и призывают государство «прекратить покрывать сексуализированное насилие против любых женщин», а также увеличить число женщин в парламенте и на высоких государственных постах.

Акция проходит на фоне продолжающихся много лет призывов активистов и правозащитников криминализировать домашнее насилие и выделить его в отдельный состав преступления. Также участницы митинга призвали власти принять закон о сексуальных домогательствах.

Акимат разрешил женский митинг только после многочисленных протестов активисток, которые даже выходили на митинги и пикеты за право проведения женского митинга в Международный женский день. Тема митинга в этом году - «За телесную автономию, против сексуализированного насилия». Акция началась на полчаса позже намеченного, поскольку в том же месте проводился санкционированный митинг другой группы. Как и прошлом году, власти не разрешили проведение шествия по единственному отведенному для маршей короткому маршруту по улице Шевченко от парка Ганди к скверу Шокана Уалиханова.

По данным правозащитников, домашнее насилие в Казахстане остается серьезной проблемой в Казахстане. В полицию ежегодно поступает более 100 тысяч сообщений о фактах домашнего насилия, подавляющее большинство жертв составляют женщины. По данным МВД за 10 месяцев 2022 года было заведено 794 дела по статьям нанесения среднего и тяжкого вреда здоровью, погибли 93 женщины. С начала нынешнего года полиция зарегистрировала 18 убийств на почве семейно-бытового насилия. Официальная статистика, вероятнее всего, не отражает реальную картину, поскольку жертвы нередко не обращаются в полицию либо им отказывают в приёме заявлений.