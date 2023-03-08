В Казахстане Международный женский день - один из самых любимых и массово отмечаемых праздников. Примечательно, что его содержание претерпело метаморфозу: сегодня он символизирует любовь, чествует женскую красоту и семейные ценности. Так для чего же придумали отмечать этот день на самом деле? Был ли похожий праздник у казахов в древности? Об этом корреспондент Tengri Life решила узнать у эксперта.

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История появления

Историк Салтанат Асанова отметила, что впервые этот день начали праздновать в XX веке. По ее словам, происхождение этого праздника связано с борьбой женщин за равноправие.

"В начале ХХ века жизнь работающих женщин была ужасна и невыносимо тяжела. Они трудились на фабриках, часто на очень вредных производствах, получали куда меньше мужчин, при этом терпели домогательства и после изнуряющей рабочей смены должны были еще и заниматься семьей и детьми. Никаких отпусков после рождения ребенка не существовало, их права никак не защищались, и более того, они даже не имели права голосовать. Логично, что стали возникать многочисленные протестные движения. Впервые в середине XIX века женщины-работницы в Германии во главе с двумя лидерами социал-демократического движения Розой Люксембург и Кларой Цеткин вышли на демонстрацию за свои права. Таким образом, 8 марта стал днем борьбы женщин за свои права в экономической и политической жизни общества", - продолжила историк.

8 Марта в СССР

Праздник 8 Марта стал частью и советской политики. Выходным этот день стал в 1965 году. Советская идеология создавала образ женщины "труженицы, матери и коммунистки", независимого движения не существовало, а женщин призывали ударно трудиться.

"Однако в Советском государстве все-таки было равноправие женщин. Женщины имели право работать наравне с мужчинами, они считались полноправными членами общества. Со временем день 8 марта превратился в день солидарности всех женщин официально, а неофициально просто стал женским днем. В этот день советские женщины призывали к миру во всем мире, говорили о солидарности, - пояснила Асанова. - По мере стагнации и кризиса советского общества и его политической системы очень много идеологических содержаний и политических праздников советского государства стали терять свое истинное содержание в интерпретации советского народа. Это произошло и с 8 Марта".

8 Марта сегодня

Сейчас в постсоветских странах 8 Марта превратилось в просто Женский день.

"О том, что история праздника включает в себя еще и борьбу за равноправие, теперь мало кто вспоминает. Из важного праздника о справедливости он превратился в день чествования женственности и красоты. 8 Марта теперь принято просто поздравлять женщин, девушек и даже девочек в кругу семьи, в трудовом и учебном коллективе. В традицию вошли букеты цветов от мужчин и поделки от детей", - продолжила историк.

Традиционное казахское общество

"Для нашей традиционной культуры, конечно, такого праздника не было и быть не могло. Не потому, что у нас нет равноправия женщин, а потому, что он у нас не был укоренен. Это праздник не традиционной культуры, это праздник, который был привнесен советской властью, советским строем на территорию Казахстана и в среду казахского народа".

Как отметила историк, в казахской культуре женщины всегда имели почетное место.

"Традиционные казахи почитали мать и вообще женский пол каждый день. Они не ждали специального праздника, чтобы ценить и уважать женщин. В казахском обществе женщина являлась не только хранительницей традиций и семейного очага, но и наравне с мужчиной участвовала в хозяйственной, политической, социальной жизни", - заключила эксперт.