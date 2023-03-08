Штормовая погода осложнила ситуацию на дорогах Костанайской области. Как сообщили в пресс-службе ДЧС, снежные переметы и низовая метель представляют серьезную опасность для владельцев автотранспорта и пассажиров. Но и это не останавливает некоторых граждан от дальних поездок. Только за прошедшие сутки 7 марта на дорогах региона развернулись 3 спасательные операции.

Первое сообщение поступило в 19.35 - о том, что в Алтынсаринском районе, на участке автодороги областного значения «Карасу-Большая Чураковка», в 60 км от с. Анновка в снежном плену оказались 2 легковые автомашины, в которых находились 6 человек. Спасатели на технике высокой проходимости добрались к месту вызова и отбуксировали машины на очищенный участок дороги. Спасенных граждан сопроводили в п. Силантьевку.

В 19.36 поступил очередной вызов. На участке дороги областного значения «Карасу-Большая Чураковка», вблизи от с. Новосёловка, увязла в снежном перемете колонна из 7 легковых и двух грузовых машин. К месту происшествия прибыли сотрудники ПЧ-24 с. Карасу на ГАЗ-66.

С помощью лебёдки, которая установлена на вездеходе, спасатели отбуксировали автомашины на очищенный участок дороги. После чего колонну автомашин и 34 человек сопроводили в п. Карасу.

Ночью непогода застигла в пути 2 машины с тремя пассажирами в 25 км от села Барвиновка на участке дороги районного значения «Сарыколь-Барвиновка» в Сарыкольском районе. В 23.31 сотрудники местного отдела по ЧС оперативно отреагировали на сигнал о помощи. Спасательные работы прошли успешно. Вместе со спасателями автомашины благополучно прибыли п. Сарыколь.

По состоянию на 09.00 движение на автодорогах областного значения закрыто по 10-ти направлениям для всех видов автотранспортных средств:

1. а/д «Аулиеколь-Жалдама» 53-257 км (от поворота на п. Караменды до с. Жалдама).



2. а/д «Караменды-Раздольное-Аралколь» 34-163 км (от с. Караменды до с. Аралколь).



3. а/д «Аулиеколь-Диевка-Косагал-Раздольное» 0-130 км.



4. а/д «Койбагор-Карасу-Севастопольское» 0-124 км.



5. а/д «Адаевка-Уркаш-Аралколь» 0-110 км.



6. а/д «Житикара-Камысты-Ливановка» 1-73 км.



7. а/д «Рудный-Качар-Федоровка» 0-82,7 км.



8. - а/д «Койбагор-Большая Чураковка» 0-114,1 км.



9. а/д «Узунколь-Сарыколь» 0-79 км.



10. а/д «Сарыколь-Большие Дубравы» 0-56 км.

Скопления автотранспорта не имеется.

На территории Костанайской области объявлено штормовое предупреждение. ДЧС Костанайской области рекомендует населению не покидать населенные пункты, не подвергать свою жизнь опасности.

Фото предоставлено ДЧС Костанайской области