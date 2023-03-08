К Международному женскому дню в Бюро национальной статистики представили статистику о женщинах Казахстана, передает Tengri Life.

В стране проживают 10 118 282 женщины, из них 6,3 миллиона - в городской местности, 3,7 миллиона - в сельской.

Средний возраст казахстанских дам составляет 33,7 года. Отметим, что показатель увеличился по сравнению с началом 2022 года на 2,6 года. Ожидаемая продолжительность жизни составила 78,3 года.

Численность женщин по возрастным группам:

0-14 лет - 2 833 924;

от 15 до 34 лет - 2 635 238;

от 35 до 65 лет - 3 588 596;

старше 65 - 1 060 524.

На рынке труда 4 302,6 тысячи женщин являются занятыми. Больше всего женщин трудится в сфере образования – 851 тысяча, еще 828 тысяч занимаются оптовой или розничной торговлей, 451 тысяча занята в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства.

401 тысяча женщин работает в сфере здравоохранения и социального обслуживания населения, и еще 328 тысяч трудятся в секторе промышленности. И лишь 74 тысячи женщин работают в сфере искусства, развлечения и отдыха.

Отметим, 849 тысяч женщин являются руководителями субъектов индивидуального предпринимательства, это 53,5 процента от общего числа зарегистрированных ИП.