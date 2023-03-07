Чиновники, работники образования, сотрудники силовых структур, спортсмены пели и танцевали вечером 7 марта на сцене ДК "Мирас". Причем праздник начался еще со входа в дворец культуры.





Виновниц торжества встречали улыбающиеся и галантные мужчины, дарившие дамам яркие букеты из тюльпанов. В холле положили красные дорожки, в конце которых каждую гостью ждали фотозона и костюмированные аниматоры.





Зрительный зал был забит до отказа в буквальном смысле. На праздничный концерт пришли, говоря словами ведущего Евгения Сотникова, "труженицы Костаная, те, кто делает жизнь города ярче и лучше".





- В этом зале бабушки, супруги, сестры и дочери - те, кто олицетворяет женскую половину всего нашего города. Зал не мог вместить больше, но в вашем лице мы хотим поздравить всех женщин и гостей Костаная, - сказал в поздравительной речи аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Мы сегодня отошли от стандартов - не будет награждать никого грамотами, не будем никого здесь чествовать. Хотим сегодня от всей души поздравить всех наших женщин с этим прекрасным весенним днем. Наш концерт-сюрприз только для вас.





Зрительницам явно понравился творческий замысел мужчин. Об этом можно судить по овациям после каждого выступления. Многие впервые увидели своих коллег и руководителей в новом амплуа.



Уже в первом номере стало понятно, что строгие костюмы и, как правило, серьезное выражение лица сменят сценические костюмы и восхищенные улыбки. Знаете, восторг мужчин был даже не только от обилия женской красоты (чего в зале было предостаточно), но и от драйва, который новоиспеченные артисты получили на сцене. Только она может перевоплотить учителя и пограничника в зажигательного танцора. Кстати, так и произошло. Блистательный номер в исполнении работников этих сфер зашел на "Бис!" и "Браво!". Мужчины станцевали под джазовый бит песни "Puttin' on the Ritz".





Вокальным талантом порадовали заместители акима города и руководители учреждений.

Коллег поддержал и руководитель областного управления культуры Ерлан Калмаков. В сопровождении фольклорного этнографического ансамбля "Мирас" он исполнил песню нашего земляка Калибека Дирепсалдина "Айлы түнде".





Отличились в вокале и ведущие концерта - Евгений Сотников и Жуматай Ахметхан под веселые ритмы песни "Зацепила меня" соблазнили самых смелых и решительных зрительниц на танец.

Вокальный диапазон борца Талгата Жиентаева словно волной накрыл весь зрительный зал, который завороженно слушал легендарную песню Муслима Магомаева "Синяя вечность". Двадцатикратный чемпион Казахстана, трёхкратный чемпион Азии, пятикратный призёр чемпионата мира, двукратный серебряный призёр "Халык барсы" сделал достойную заявку на чемпионство и в вокале на костанайской сцене.

Долгожданным стал номер Марата Жундубаева. Аким города пел и аккомпанировал себе по гитару. Да, в голосе слышалось волнение, оттого его исполнение было еще более искренним и настоящим. А все потому, что свое выступление он посвятил самой любимой женщине в жизни каждого человека - маме.

Методист ДК "Мирас" призналась, что песню Нурлана Онербаева "Анашым" аким выбрал сам. И не ошибся. Весь зрительный зал подпевал главе Костаная, в унисон звучали строки "Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды...".

В финале на сцену вышли все участники концерта с песней «Примите вы поклон от нас», а искрящийся поток сценического фонтана с блеском завершил концерт.

Вот таким стал итог двухнедельной подготовки. Работники ДК "Мирас" рассказали, насколько ответственно подошли к подготовке исполнители всех представленных на сцене номеров. Особенно отметили дисциплинированность акима города - несмотря на занятость он был на каждой репетиции, подавая пример своим коллегам.

Фото Ивана МАРМАЛИДИ и Сауле КУАНБЕК