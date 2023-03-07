В Казахстане предложили легализовать автомобили, которые не имеют технического паспорта и паспорта транспортного средства (ПТС), передает Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Комитет административной полиции Министерства внутренних дел разработал проект постановления, в котором предусмотрены изменения в правилах и условиях регистрации авто, ввезенных на территорию Казахстана до 1 сентября 2022 года. Физические лица, которые осуществили ввоз таких транспортных средств, будут освобождены от расширенных обязательств производителей (импортеров).

В настоящее время для легализации авто необходимо предоставить заявление, документ, удостоверяющий личность, паспорт транспортного средства (паспорт шасси транспортного средства) или свидетельство о регистрации транспортного средства, а также документ, подтверждающий право собственности на авто.

Согласно постановлению, Комитет планирует принимать только паспорт и свидетельство о регистрации при их наличии. Это необходимо, чтобы упростить процедуру легализации автомобиля в случае утери регистрационных документов.

Также предусмотрены изменения в отношении машин-конструкторов и тех, что завозятся под видом запасных частей. Если нет сведений о прохождении таможенной очистки транспортного средства и оно не находится в розыске, допускается применение ставки сбора за первичную государственную регистрацию.

Транспортные средства, которые ввезены до указанной даты, будут подлежать эксплуатации только на территории Казахстана, и изменение права собственности на них не будет допускаться. В свидетельстве о регистрации такого транспортного средства будет соответствующая запись.