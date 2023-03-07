Читательница "НГ" сообщила о том, что сегодня, 7 марта, около 10 часов, она привезла в больницу своего отца, у которого обострилась заболевание почек. Ждать приема пришлось несколько часов.

- Мы стояли в очереди, было много людей и все заходили через задний вход, так как врачи праздновали Международный женский день, проводили мини-концерт и поэтому через главный вход никого не пускали! - возмущается читательница. - При этом никто не принимал пациентов. Люди обращались с острыми болями, но, не дождавшись квалифицированной медицинской помощи, уходили домой! На месте не было ни главврача, ни дежурных врачей!

По словам женщины, один мужчина ждал около 4 часов, в итоге у него лопнул желчный пузырь.

«НГ» обратилась за комментарием в пресс-службу управления здравоохранения Костанайской области.

- Поздравление женского коллектива Костанайской городской больницы проходило в холле главного здания, вдали от экстренного приемного покоя. На момент поздравительных мероприятий приемный покой функционировал в штатном режиме. Сотрудники отделения находились на рабочих местах, прием не приостанавливался, - ответили в пресс-службе.

Видео предоставлено читательницей «НГ»