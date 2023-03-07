Спасательные работы за прошедшие сутки, 6 марта, подразделения ДЧС провели на дорогах Камыстинского, Карасуского, Наурзумского районов. Всего за сутки прошло 4 аварийно-спасательные операции, в которых помощь оказали 24 людям, в том числе 8 детям. Всех их доставили в ближайшие населенные пункты.

Одна из операций прошла в 10 км от с. Ливановка. В снежном заносе застрял автобус, ехавший из Шымкента. В автобусе находились 13 пассажиров, четверо из которых - дети. Спасенных спасатели разместили в пункте обогрева в Ливановской основной школе. В медицинской помощи никто не нуждался.

Всего за сутки, 6марта, в ликвидации последствий ЧС участвовали 10 сотрудников и 4 единицы специальной техники. На местах организовали дежурство 4-х временных блок-постов, подготовили 4 пункта обогрева на 160 мест.

Сейчас скопления автотранспорта не наблюдается.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО