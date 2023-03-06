Елочка на Новый год, сердце на День Валентина, звезда на 23 февраля - все это картины из автомобилей, совместное творчество членов автоклуба JDM. Корреспондент «НГ» поговорил с администратором клуба Анастасией (пседвоним Марк, так как она владелец Toyota Mark II) об этих перформансах, а также о том, почему объединяются автовладельцы.

Восьмерка из автомобилей - креативное поздравление от автолюбителей Костаная/ Фото из личного архива

- В ноябре мне приснился сон - к Новому году мы делаем "елку" из автомобилей, - вспоминает она. - Потом нашла в Интернете похожие идеи, посмотрела как это можно организовать и мы реализовали мою идею, сняли видео с дрона и разместили в соцсетях и СМИ. Также сделали из автомобилей сердце на 14 февраля, звезду на 23 февраля. 4 марта сделали восьмерку в Женскому дню. В планах сделать что-то на Наурыз, 1 и 9 мая. А дальше будем делать открытие летнего сезона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СТО MARK (@stomarkjdm)

В организации таких перфомансов много «подводных камней», ведь нужно, чтобы все действия водителей были плавными и синхронными.

Анастасия (псевдоним Марк) и ее тюнингованная Toyota Mark II / Фото Андрея СКИБЫ



- Главное - взаимопонимание, - отмечает Анастасия. - Если человек тебя слышит, то все пройдет намного быстрее. А еще - заинтересованность. Когда ее нет, то и появляются ошибки. Но мы стараемся все исправлять и с каждым разом у нас получается все лучше и лучше. Звезду, например, было построить легко, мы сделали ее быстрее, чем сердце или восьмерку, а вот елку - очень сложно, у нас ушло 4,5 часа! Был сильный мороз, машины ломались, их приходилось оттаскивать на эвакуаторе. Спасибо админам других автоклубов за поддержку.

Цель таких мероприятий - объединить все автоклубы, чтобы люди познакомились, замечали друг друга на дороге и оказывали помощь.

Представители автоклубов Костаная сделали звезду к 23 февраля / Фото из личного архива

- Участие в автоклубах также помогает узнать советы по эксплуатации автомобиля и выгодные цены на запчасти, - говорит Анастасия. - Мы собираемся, чтобы развивать автотематику в Костанае, так как сейчас она развита слабо, акимат не хочет воспринимать нас, как автолюбителей. В итоге мы показали, что мы есть. Но я благодарна акимату (в частности - отделам культуры и спорта и ЖКХ) за помощь в организации фестиваля на День города и предоставление площадки возле «Тобол Арены». Сейчас в нашем автоклубе около 150 человек, активных - около 30. Это большая и дружная семья, где каждый выполняет свою роль. Например, у нас есть команда мобилографов - 25 человек, которые помогают популяризировать автотематику крутыми роликами с мероприятий, которые мы размещаем в Instagram и Tik Tok.

Участники автоклуба JDM - тюнингованные Mitsubishi Galant и Toyota Mark II / Фото Андрея СКИБЫ

Название костанайского автоклуба JDM - от Japanese Domestics Market, дословно переводится, как японский внутренний рынок.

- Это тюнингованые, разрисованные и нарядные японские автомобили, под капотом у них стоят турбовые, спортивные двигатели, - поясняет Марк. - В Японии очень много таких авто, так как у них очень распространен дрифт (техника прохождения поворотов и вид автоспорта, характеризующийся использованием управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории - «НГ») и драг (драг-рейсинг - гоночное соревнование, являющееся спринтерским заездом с участием двух автомобилей. В классической версии на дистанцию в 402 метра - «НГ»). В эту категорию подходят не все японские автомобили. В основном, они праворульные, на леворульных уже не та система и под сообщество JDM они не подходят. Но в нашем клубе есть и автомобили, которые к этой культуре не относятся.

В Костанае движение JDM появилось в 2021 году.

- Я вступила в мае прошлого года, - вспоминает администратор автоклуба. - Поняла, что людей мало и охота покорить город, объединить все автоклубы, устроить какие-то мероприятия, чтобы государство все-таки нас увидело. У нас есть свои наклейки и обозначения на автомобилях, которые говорят о том, что мы состоим в этом клубе. И нас видно на дороге. Есть они и у других клубов.

В июне 2022 года костанайцы провели на парковке возле ТЦ «Апельсин» (выезд на Тобыл) первый автофестиваль. Собрались и другие автоклубы: «Боевая классика» - любители советского автопрома, преимущественно «Жигулей», Volkswagen Polo Club, Volkswаgen Golf Club и Volkswagen T4 Сlub, Mercedes Benz Club, а также «Subaru-клуб» который позже объединился с JDM. Второй мини-фестиваль посвятили дрифту, в нем участвовал только клуб JDM. Место - автостоянка на Боровской трассе.

Mitsubishi Galant во время закрытия летнего сезона 1 октября, возле стадиона «Тобол Арена» / Фото из личного архива



- Это было за городом, мы показывали мощь своих двигателей, знакомились, общались и притирались друг к другу, - вспоминает Анастасия. - Дальше провели мероприятие, посвященное Дню города, фестиваль был масштабный - участвовало очень много автоклубов, ребята очень поддерживали меня и я их тоже поддерживала, были спонсоры и ведущие. Проводили на парковке возле стадиона «Тобол Арена». Было также «Закрытие летнего сезона» 1 октября, пригласили все автоклубы города, но в итоге участвовали лишь некоторые: Mansory Club (в нем состоят владельцы самых разных авто: советских, российских, немецких, японских и т. д. ), BMW Club, Volkswagen Polo Club, Volkswagen T4 Club и «Боевая классика».

Осенью автоклубы «ушли в спячку». Зимой проводить акции стало еще сложнее, поэтому Анастасия и придумала выход из ситуации - делать фигуры из машин в честь того или иного праздника.

Если вы хотите вступить в один из городских автоклубова, напишите администратору в Instagram. Для участия в автоклубе JDM достаточно иметь автомобиль японского производства (не обязательно тюнингованный и праворульный) и написать администратору сообщества в директ аккаунта jdmkst10.