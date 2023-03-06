Послезавтра - Международный женский день 8 Марта. В Костанае перед этим днем резко дорожают букеты, корзины и цветочные композиции. Этот год не стал исключением, в чем мы убедились сегодня, 6 марта, обойдя с десяток простых цветочных киосков и дорогих бутиков.

И хотя продавцы заверили, что "цены поднялись незначительно" и завтра вряд ли еще повысятся, стоимость некоторых букетов слегка ошарашила.

Самые простые тюльпаны всех цветов радуги стоят от 700 до 1 000 тенге за штуку. Правда, и среди них мы нашли дорогую композицию - большой букет из 51 ярко-фиолетового цветка за... 43 000 тенге! При этом, как нам пояснили, ничем особенным эти тюльпаны от других не отличаются, просто их много и простоят они "недели две точно".

В этом же салоне попался еще один роскошный букет, но уже с нежнейшими розами, огромными гортензиями, белыми лилиями и веточками эвкалипта за 44 500 тенге.

Штучно розы можно купить от 1 000 до 2 000 тенге в зависимости от цвета, размера и высоты. Гвоздики поштучно дошли до минимальной цены роз и стоят в пределах 700-1000 тенге, потому что, как нам объяснили продавцы, стали очень популярными цветами.

- Особенно крашеные, - уточняет продавец одного из цветочных бутиков. - Посмотрите, какие бирюзовые гвоздики, а вот эти - фиолетовые. Простые вы бы вряд ли купили, а этими заинтересовались. Вот и заказываем, хорошо продаются.

- А вот голубых крашеных роз в этом году, к сожалению, нет, - объясняет продавец из другого бутика. - В прошлом году были, а в этом году натуральные темно-красные пользуются особым спросом.

Крашеные гвоздики, хризантемы, тюльпаны - просто хит продаж. Выглядят, как цветы с Марса, но продавцы говорят, что сейчас в моде все необычное.

Еще один модный тренд - композиции из цветов одного вида, но разных оттенков.

- Пару месяцев назад огромную цветочную композицию из гортензий продали за 70 000 тенге, - делится продавец одного бутика. - Таких пока нет, но можете присмотреться вот к таким наборам: цветы в комбинации с конфетами или свечами.

Головки цветов на коротких стеблях, вставленных в губку, рядом с которыми - россыпь Merci, Raffaelo или стеклянные свечи, оформленные в коробках в форме сердечек, смотрятся интересно. Стоят от 10 500 до 16 000 тенге, но мне по душе что-то более "живое".

Привлек внимание букет из 11-ти кроваво-красных тюльпанов с веточками эвкалипта за 15 500 тенге. Продавец сказала, что такого цвета тюльпаны - последние, как и чайные розы в другом букете.

В другом бутике замечаю огромный букет из роз, гортензий, лилий и... павльиньих перьев, интересно разбавляющих розово-лиловую гамму. Правда, стоит такой эксклюзив почти по цене простого смартфона - 63 000 тене. Так что прежде, чем покупать такой букет, поинтересуйтесь у своей дамы: может, ей нужнее телефон?

Хотя я бы выбрала букет, но без перьев и без роз, а из ирисов. Они, кстати, есть не у всех. Букеты из больших ярких фиолетовых ирисов можно купить за 8000-9000 тенге, штучно - 900-1000 тенге. Если поторопитесь, продавцы составят вам композицию на ваш вкус, цвет и кошелек.

С наступающим 8 Марта!

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ