Перевозившая груз фура была остановлена мобильной группой Челябинской таможни в районе международного автомобильного пункта пропуска "Бугристое". В машине было 17 тонн насвая на сумму свыше 25 млн рублей, сообщает пресс-служба ФТС.

- В прицепе большегруза обнаружено 500 мешков с подозрительным порошком зеленого цвета. Согласно документам, машина следовала из Кыргызстана в Челябинск и перевозила древесную золу и табачное сырье. Со слов получателя, он заказывал удобрения для садовых растений, - говорится в сообщении. - Проведенная экспертиза показала, что по мешкам расфасован некурительный табак насвай, который на «черном» рынке может оцениваться в 25,5 млн рублей.

Поскольку перевозимый товар не соответствовал заявленному, партия насвая вывезена из России. Фуру вернули в Казахстан.

В России оптовая и розничная торговля насваем запрещена на основании п. 8 ст. 19 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

В Казахстане насвай, как и другие другие некурительные табачные изделия, запретили в 2015 году.

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