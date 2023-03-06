Холодную воду отключат в одном из районов Костаная после праздника
6 марта 2023, 12:27 | ЖКХ
Подачу питьевой воды прекратят 9 марта с 9:00 до 23:00 в связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по адресу ул. Воинов Интернационалистов д. 18, 20/4.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами подача воды будет прекращена по следующим адресам:
Жилые дома:
- 8-й микрорайон д.1, 1а, 2, 3, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25
Соцобъекты:
- Средняя школа № 16 по адресу 8 мкр д.20
- Детский сад № 8 по адресу 8 мкр д.18а
- Ясли-сад № 54 по адресу 8 мкр д.7а
- Спорткомплекс «Казахстан» по ул. В.Интернационалистов д. 18
- Кафе «СаяЛау» по ул. В.Интернационалистов д. 20/4
- Мед.Центр «Андрофарм» по адресу 8 мкр д.3а/1
- Кафе «АвтоФуд» по ул. В.Интернационалистов д. 20б
- Кафе «Алладин» по адресу 8 мкр д.6/1
- Автомойка по ул. В.Интернационалистов д. 26а/2
- Торговый дом «Форум» по адресу 8 мкр д.19
- Стоматология «Esthetic Dent» по адресу 8 мкр д.3а
- Торговый дом «SARA» по ул. В.Интернационалистов д. 28
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