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Холодную воду отключат в одном из районов Костаная после праздника

6 марта 2023, 12:27 |  ЖКХ

Подачу питьевой воды прекратят 9 марта с 9:00 до 23:00 в связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по адресу ул. Воинов Интернационалистов д. 18, 20/4.

 

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами подача воды будет прекращена по следующим адресам:

Жилые дома:

  • 8-й микрорайон д.1, 1а, 2, 3, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25

Соцобъекты:

  • Средняя школа № 16 по адресу 8 мкр д.20
  • Детский сад № 8 по адресу 8 мкр д.18а
  • Ясли-сад № 54 по адресу 8 мкр д.7а
  • Спорткомплекс «Казахстан» по ул. В.Интернационалистов д. 18
  • Кафе «СаяЛау» по ул. В.Интернационалистов д. 20/4
  • Мед.Центр «Андрофарм» по адресу 8 мкр д.3а/1
  • Кафе «АвтоФуд» по ул. В.Интернационалистов д. 20б
  • Кафе «Алладин» по адресу 8 мкр д.6/1
  • Автомойка по ул. В.Интернационалистов д. 26а/2
  • Торговый дом «Форум» по адресу 8 мкр д.19
  • Стоматология «Esthetic Dent» по адресу 8 мкр д.3а
  • Торговый дом «SARA» по ул. В.Интернационалистов д. 28