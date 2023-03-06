Организатором зимнего трейла традиционно выступил клуб любителей бега «Бег в радости самопревосхождения», члены которого являются активными пропагандистами здорового образа жизни и считают, что именно бег является наиболее доступной формой укрепления здоровья.

Старт V зимнего трейла «Самопревосхождение» / Скриншот

Возможно, бег по бездорожью является не совсем обычным видом физической активности, однако после тестового трейла в 2018 году клуб уже пятый год подряд смело приглашает всех желающих, готовых к таким испытаниям.

А желающих принять участие в очередном пробеге по природному рельефу берега реки Тобол, ставшим своеобразным подведением итогов зимнего бегового сезона и стартом в весну, было почти вдвое больше, чем в прошлом году. На старт дистанций 11 км и 22 км вышли в общей сложности 84 участника из Костаная, Рудного, Житикары, Аулиекольского и Костанайского районов, а также гости из России. Любители бега представляли клубы «Run in Joy» («Бег в радость»), «Kostanay Runners», «Tengri Runners» и «Allur Run» из Костаная, «KM Run Club» АО «Костанайские минералы» из Житикары, КСО «Партизан» (Челябинск), а также велосообщества «Костанай» и «Kst Bike».

Во время традиционного пробега и погода не стала изменять традициям, внеся свои существенные коррективы. И если в прошлом году это были снегопады, засыпавшие намеченные тропы, то на этот раз мороз и обжигающий ветер напомнили участникам, что трейл все-таки зимний. Однако ни то, ни другое нисколько не отразилось на настрое бегунов. И стоит заметить, что в этом году все стартовавшие успешно добрались до финиша, и не важно сколько времени они потратили на преодоление своей выбранной дистанции. Ведь главной целью было преодоление самого себя.

А что касается результатов, то все три призера в абсолютном зачете на дистанции 22 км у мужчин превзошли время прошлогоднего победителя. Возможно, этому поспособствовала и оказанная организаторам помощь областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» в расчистке критических участков трассы. И тут весьма уместно будет сказать еще об одной необычной помощи, оказанной OO «Надежда плюс kst». Учитывая пожелания бегунов, организаторы обратились с просьбой «отвлечь» от пробега бездомных собак к волонтерам этого объединения, которые успешно справились с этой задачей. При этом ни одно из животных не пострадало. Наоборот, собаки были по-своему благодарны волонтерам, организовавшим для них специальный «питательный пункт» вдали от трассы трейла.

Расчищенная трасса - признак приближающегося финиша / Фото Сергея РЫБИНА

На обеих дистанциях трейла, старт и финиш на которых уже третий год проводился в районе мавзолея Ибрая Алтынсарина, расположенного на правом берегу реки Тобол вблизи села Мичуринское, победители и призеры, кроме абсолютного зачета, и у мужчин, и у женщин, определялись и в четырех возрастных группах - 18-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет и 60 лет и старше.

А так как старт был общим, то первыми на финише, естественно, были участники забега на 11-километровую дистанцию, добиравшиеся по бездорожью по снегу до места своего разворота, располагавшегося сразу за «большим» мостом. Абсолютно лучший результат среди мужчин показал житикаринец Григорий Гавриленко («KM Run Club») - 54 мин. 31 сек. Его товарищ по клубу Талгат Жаксылыков показал второй результат - 54.43 сек. Третьим в абсолютном зачете стал костанаец Ярослав Краузе («Allur Run»), преодолевший дистанцию за 55.02.

Среди женщин тройку призеров в абсолютном зачете составили Евгения Погорелова («Kostanay Runners») - 1 час. 12 мин. 48 сек., Наталья Сущик из Рудного - 1:14.20 и Асем Жуламанова («Allur Run») - 1:16.25.

Победитель в возрастной группе 50-59 лет на дистанции 11 км Сергей Калашников приближается к развороту на трассе / Фото vk.com/runinjoy

Быстрейшими в возрастной группе 18-39 лет на этой дистанции стали Султан Галымбек («Allur Run») - 56.23,6 и Акылзат Жумагалиева («Kostanay Runners») - 1:22.27. В возрастной группе 40-49 лет отличился челябинец Константин Долгополов - 58.58, а среди бегунов группы 50-59 лет первое место занял Сергей Калашников из Рудного - 1:19.16.

На дистанции призеры забега на 22 км в абсолютном зачете житикаринец Виктор Шугай и рудничанин Андрей Алиферец и победитель на дистанции 11 км в группе 18-39 лет Султан Галымбек / Фото vk.com/runinjoy

Участников полумарафона, которых, как и в прошлом году было 36, ждал разворот на пункте питания с горячим чаем и сухофруктами в районе «корейского» моста. Первыми же на финише были рудничанин Андрей Алиферец и житикаринец Виктор Шугай («KM Run Club»), устроившие на последних метрах дистанции спринтерские разборки, словно и не было позади тяжелейших 22-х километров. А победителем стал представитель Рудного, который показал результат 1 час 59 мин. 33 сек. и всего на одну секунду опередил второго призера. Третье место в «абсолютке» на полумарафоне занял костанаец Куаныш Мухтаров («Allur Run») - 2:02.28.

Среди женщин абсолютной победительницей трейла стала Аягоз Бурашева («Run in Joy»), преодолевшая 22 км за 3 часа 3 мин. 50 сек. Александра Шеда из Костаная финишировала второй - 3:08.48. Третье место заняла Светлана Огарева («Run in Joy») - 3:08.48.

Победительница трейла на 22 км в группе 18-39 лет Жадра Нурсеитова / Фото Сергея РЫБИНА

Представитель клуба «Tengri Runners» Денис Перекопный (2:15.59) и Жадра Нурсеитова (3:26.42) из клуба «Allur Run» заняли первые места в возрастной группе 18-39 лет. Показавший в абсолютном зачете четвертый результат Нурлан Искаков (2:06.53) стал первым среди бегунов в группе 40-49 лет.

Фото после финиша с организаторами и волонтерами трейла / Фото Сергея РЫБИНА

А в возрастной группе 50-59 лет повторил свой прошлогодний успех Сергей САЛАЙ из Тобыла, значительно улучшивший результат - 2:10.09. После финиша он поблагодарил организаторов за этот старт и сказал:

- Я раньше не мог и подумать, что в 58 лет ввяжусь в такую авантюру, и теперь безумно этому рад. Это мой уже третий трейл, и каждый из них неповторим - это отдельная страница жизни. Желаю всем участникам продолжать бегать, приобщать к бегу новых любителей, а весь жизненный негатив предлагаю закопать в этом снегу!

Медаль V зимнего трейла «Самопревосхождение» / Фото vk.com/runinjoy

А самый возрастной участник трейла Виктор РУСЯЕВ из «Велосообщества «Костанай», ставший первым в возрастной группе 60 лет и старше (3:35.38), свой зимний старт рассматривал, как этап подготовки к летнему участию в половине «железной» дистанции триатлона - Ironman 70.3 Astana, которую ему придется заканчивать как раз полумарафоном.

- Вот тогда я буду вспоминать этот бег по сугробам и мне будет значительно легче психологически, - с улыбкой сказал после финиша Виктор Васильевич.

Бегуны, отличившиеся в трейле в абсолютном зачете на обеих дистанциях, были награждены призами, учрежденными ТОО «Kst trade», ценных подарков были удостоены и призеры в возрастных группах, о чем побеспокоились компания «ДЕП» и магазин «Marathon shop», а каждый участник после финиша стал обладателем медали с символикой пятого зимнего трейла «Самопревосхождение».

Праздник бега вновь состоялся! И об этом празднике скоро выйдет небольшой любительский фильм, потому что все события на трассе записывались на видеокамеры, в том числе и расположенной на дроне, «наблюдавшем» за событиями на трассе с высоты птичьего полета.