Работал одновременно на госслужбе и в КХ - Дело чиновника Житикаринского района рассмотрел совет по этике
Ольга ЛИХОГРАЙ
Дисциплинарное дело руководителя отдела земельных отношений Житикаринского района Нуржана КУШЕРБАЕВА касалось работы его водителя Шаворского. Это дело рассмотрели на совете по этике департамента по делам госслужбы Костанайской области 3 марта.
По данным прокурора Шаворский работал у Кушербаева и в КХ "Бексултан", судя по датам, одновременно. Зарплату ему Кушербаев платил за полный день, зная, что часть дня он проводит в КХ.
- У нас конфликт с прокурором, поэтому появилось это дело, - заявил Кушербаев. - Он сначала работал у меня, потом в КХ.
Прокурор сообщил, что сотрудники КХ и сам Шаворский подтвердил, что работал в двух местах. Однако на совете по этике Шаворский заявил, что он сначала работал на госслужбе, потом в КХ, а его неправильно поняли.
- Шаворский земляк Кушербаева, поэтому он его покрывает, - отреагировал прокурор. - Сам Кушербаев тоже подтверждал факт работы его сотрудника в двух местах, но потом отказался от показаний.
Совет по этике проголосовал за прекращение дела в отношении Кушербаева.
Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
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