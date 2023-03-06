Дисциплинарное дело руководителя отдела земельных отношений Житикаринского района Нуржана КУШЕРБАЕВА касалось работы его водителя Шаворского. Это дело рассмотрели на совете по этике департамента по делам госслужбы Костанайской области 3 марта.

По данным прокурора Шаворский работал у Кушербаева и в КХ "Бексултан", судя по датам, одновременно. Зарплату ему Кушербаев платил за полный день, зная, что часть дня он проводит в КХ.

- У нас конфликт с прокурором, поэтому появилось это дело, - заявил Кушербаев. - Он сначала работал у меня, потом в КХ.

Прокурор сообщил, что сотрудники КХ и сам Шаворский подтвердил, что работал в двух местах. Однако на совете по этике Шаворский заявил, что он сначала работал на госслужбе, потом в КХ, а его неправильно поняли.

- Шаворский земляк Кушербаева, поэтому он его покрывает, - отреагировал прокурор. - Сам Кушербаев тоже подтверждал факт работы его сотрудника в двух местах, но потом отказался от показаний.

Совет по этике проголосовал за прекращение дела в отношении Кушербаева.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ