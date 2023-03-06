Теперь штраф составляет 69 000 тенге, арест назначается до 30 суток, передает Informburo.kz.

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В Казахстане вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми ужесточается наказание за нецензурную брань.

До сегодняшнего дня за мат наказывали штрафом в размере 5 МРП (17 250 тенге) или арестом до 15 суток. Теперь штраф составляет 20 МРП (69 000 тенге), арест назначается до 30 суток.

В новой редакции КоАП мелким хулиганством считается нецензурная брань в общественных местах, оскорбления и приставание к физическим лицам, осквернение зданий, сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в КоАП 3 января, они были опубликованы в газете "Казахстанская правда" 5 января, вступили в силу через 60 дней после первого официального опубликования.