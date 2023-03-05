В ОФ «Мигдаль» вчера, 4 марта, прошла выставка картин костанайской художницы Юлии ПИЛИПЕНКО. Организатор мероприятия, фем-клуб «Debora», предложил поразмышлять о роли женщины в обществе перед праздником 8 Марта. На «Выставке голой художницы» собрали 40 работ, которые художница писала с 2012 года.

- Когда-то давно я мечтала о своей персональной выставке, раньше я рисовала портреты на заказ, перегорела и занялась видеографией, - рассказала «НГ» Юлия Пилипенко. – То есть я успела забыть про свою мечту, но тут мои хорошие знакомые из фонда «Мигдаль» и фем-клуба предложили сделать совместный проект. Я много рисую обнаженную натуру, потому что так проще передать незащищённость, откровенность и искренность женщин. В основном на картинах нарисована я сама. То есть я делаю фотографию и потом по ней пишу картину. Есть здесь мои подруги, им нравится в этом участвовать. Была идея искать натуру, но мало кто хочет обнажаться перед художницей.

Тематика картин разная. Где-то Юлия отобразила свои эмоции, в других работах рассказывается про бодипозитив или права женщин. К примеру, картина «Экспонат» напоминает плакат.

Сверху: "Russian doll", холст, акрил. Снизу: "Экспонат", холст, акрил

- Женщина здесь в образе экспоната в музее, на котором есть знак «Руками не трогать» и плакаты, напоминающие – женщина не награда, не вещь, не украшение и не собственность, - объясняет Пилипенко. – Тема очень актуальная, кто бы что не говорил о современной роли феминизма. Некоторые мужчины до сих пор соревнуются и показывают потребительское отношение к женщинам.

Картина «Сила» тоже посвящена борьбе женщин за свои права. Особенно острым высказывание делает подтекст, который говорит о проблемах феминизма в мусульманских странах.

"Сила", холст, масло

- Я читала комикс, не вспомню название, где рассказывалось о девушке, феминистке, которая рисовала комикс про ислам и феминизм, - говорит Пилипено. – Образ срисован с моей подруги. Тема спорная, сложная, но требующая диалога и обсуждения.

Есть среди работ Пилипенко те, которые откликаются на конкретные события в стране и мире. Не сложно догадаться чему посвящена матрёшка из картины «Russian doll».

- Здесь я четко высказала свою позицию о том, что не поддерживаю войну и то что сейчас происходит в соседних странах, - говорит Юлия. – Я вообще редко пишу на политические темы. Хотя есть еще одна работа про расизм и национализм. Образ «Russian doll» пришел не сразу, начался он с моих разговоров с родителями, так как у нас совершенно разная оценка происходящего. Очень сложно об этом говорить, еще труднее переубеждать, у каждого здесь своя правда. И в один момент после очередного спора пришел этот образ.

"Давай бей", холст, акрил

Некоторые картины, как «Давай бей!», не только высказывание о проблеме домашнего насилия, но и, как объясняет автор, вдохновение от геометрии в творчестве художника-абстракциониста Василия Кандинского.

Триптих "Секреты мироздания", холст, масло

О каждой работе можно говорить отдельно. Есть среди них как совсем фантастические, с рисунками инопланетян, так и картины, состоящие из трех отдельных полотен.

Для гостей выставки подготовили несколько интерактивных перформансов. 22-летняя Елена ШАНГАРАЕВА родом из Челябинска, но уже несколько месяцев как релоцировалась в Костанай, откуда удаленно работает специалистом службы поддержки.

- Суть перформанса в том, что на меня наклеили стикеры с сексистскими высказываниями, которые девушки могут получать в свой адрес, - рассказала Шангараева. – Люди могут подходить ко мне, срывать стикеры с оскорблениями, отрывать ниточку, которыми связаны мои руки. Так они освобождают от этого давления, взять чистые стикеры и написать что-то, что может поддержать девушек. Сам перформанс придумали организаторки выставки. Я из Челябинска, может я не сильно углублялась, но я не видела у нас развитого фем-сообщества. Мне казалось, что в Казахстане ситуация должна быть еще тяжелее из-за восточного менталитета. Оказалось, зря так думала.

Другой преформанс, который провела студентка Лидия БОЖИК, был посвящен проблеме насилия со стороны мужчин.

- Я хочу этим перформансом сказать, что о проблеме насилия нельзя молчать, - отметила Божик. – Люди могут подойти, взять краску и нарисовать на мне то, как и куда мужчины бьют женщин.

Гости выставки - в основном костанайцы, которые следят за работой фем-сообщества и фонда «Мигдаль». Гости покупали билеты. Одна из посетительниц выставки Вероника сама пришла в костюме с надписями о проблемах феминизма в нашей стране.

- Мне кажется, мой образ - это попытка самовыражения, - говорит Вероника. – Я его надевала на 8 марта в школу. Нам тогда сказали, что все должны прийти в платьях, а я решила выбрать другой образ. Люди отреагировали по-разному. Многие поддержали. Мне нравится выражать то, о чем другие боятся говорить. Этот костюм я сохранила и второй раз он понадобился мне на этой выставке.

Организаторы выставки из фем-клуба «Debora» надеются, что совсем скоро смогут проводить больше мероприятий.

- Мы уже почти год проводим встречи с девушками, стабильно к нам ходит около 20 человек, - рассказывает руководитель клуба Элина КАЕХТИНА. – Наш клуб существует на волонтерской основе. Помещение нам бесплатно предоставляет фонд «Мигдаль». Сейчас мы на стадии регистрации своего общественного фонда. Надеюсь, проблем у нас не возникнет. Это даст нам возможность участвовать в международных или республиканских грантовых программах, сможем приглашать к нам спикеров из других регионов. То есть, у нас будет больше возможностей, которые будут направлены на психологическую поддержку женщин, на развитие гибких навыков, на помощь в самореализации.

Фото Ксении РЕБИК