Штормовое предупреждение объявили на 5 марта в Костанайской области
5 марта 2023, 11:06 | Общество
В воскресенье, 5 марта, днем на большей части Костанайской области ожидаются осадки: дождь и снег. В связи с неблагоприятными погодными условиями ДЧС Костанайской области объявило штормовое предупреждение в регионе.
На западе и севере области обещают низовую метель. На севере, востоке и юге области прогнозируют туман, гололед. Ветер юго-западный на западе, севере и востоке области со скоростью 15-20 м/с, порывы ветра до 23 м/с.
В Костанае 5 марта ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы до 15-20 м/с.
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