В воскресенье, 5 марта, днем на большей части Костанайской области ожидаются осадки: дождь и снег. В связи с неблагоприятными погодными условиями ДЧС Костанайской области объявило штормовое предупреждение в регионе.

На западе и севере области обещают низовую метель. На севере, востоке и юге области прогнозируют туман, гололед. Ветер юго-западный на западе, севере и востоке области со скоростью 15-20 м/с, порывы ветра до 23 м/с.

В Костанае 5 марта ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы до 15-20 м/с.