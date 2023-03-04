Со вчерашнего дня по родительским чатам рассылают сообщения с просьбами не пускать детей в ТЦ Костаная. В частности, родителей предупреждают, что 4 марта сторонники субкультуры планируют собраться возле ТЦ "MART". Вероятно, они могут устроить драку или беспорядки в магазине.

- Данная рассылка поступила от надзорных органов в отдел образования для распространения среди родителей с целью обеспечения безопасности учащихся, - сообщила "НГ" пресс-секретарь управления образования акимата Костанайской области Анна ЛАЗАРЕВА.

В ТЦ "MART" также сообщили, что приняты дополнительные меры безопасности и с утра здесь дежурят сотрудники полиции.

Корреспондент "НГ" побывал в ТЦ с 11 до 12 часов и с 15 до 16 часов. Здесь действительно дежурят несколько нарядов, они изредка останавливают подростков и проводят с ними беседы. Но пока драк или беспорядков нами замечено не было.

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что при мониторинге соцсетей был установлен Telegram-чат, в котором общались несовершеннолетние. Там были выявлены отдельные призывы к сбору.

- В настоящее время обстановка стабильная, - отмечают в департаменте. - Полиция работает, обеспечивая правопорядок в общественных местах и на улицах. Поводов для беспокойства нет.

Фото Георгия ГОВОРОВА