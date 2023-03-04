Всего по области за 2022 год провели около 50 проверок крупных предприятий. Об этом на брифинге в РСК сообщила руководитель отдела государственного экологического контроля Департамента экологии Зиада БИСАХАЛОВА.

- Были выявлены нарушения и применены меры административного взыскания, штрафы в сумме составили более 24 млн тенге, - заявила Бисахалова. - Мы ведем работу по исполнению предписаний о выявленных нарушениях. Большинство жалоб от населения, к сожалению, связаны с работой малых предприятий. Крупные предприятия более подготовлены. На проверку малых предприятий действует мораторий, но на обращения жителей мы все равно реагируем. Если мы не можем их проверить, то мы все равно пытаемся наладить диалог с предпринимателями, чтобы не допустить вреда окружающей среде.

Зиада Бисахалова сообщила, отвечая на вопросы корреспондента "НГ", что в 2022 году штрафов выписали больше, чем годом ранее. Если раньше при плановой проверке штрафы не накладывались, после изменений в Предпринимательском кодексе, предприятия 1-й категории разрешили привлекать к административной ответственности. Кроме того, были увеличены суммы штрафов.

- Самый большой штраф был наложен на горнорудную компанию ТОО "Тохтар", у которой отсутствовали разрешения на эмиссии в окружающую среду, - сообщила Бисахалова. - Мы их привлекли к ответственности и приостановили их деятельность. Там один только штраф составлял более 7 млн тенге. Занималась компания добычей золота. Что касается крупных добывающих предприятий, то к ним тоже есть претензии. В основном это связано с нарушением норм выбросов. Там небольшие нарушения, но они имели место быть.

Среди нарушителей по данным отдела также значится золотодобывающее АО "Варваринское", у которых установили превышение норм по выбросам сточных вод и оштрафовали на сумму около 1 млн тенге.

- По АО "ССГПО" у нас были вопросы по промышленным отходам, там небольшая сумма, но порядка 300-400 тыс. штрафа есть, - резюмировала Бисахалова.

По оценкам Департамента экологии, по итогам мониторинга качества воды по химическому анализу выявлено превышение норм в реке Тобол.

- Это не только в реке Тобол, это характерно для всего нашего региона, - сообщил руководитель департамента экологии Талгат САБИЕВ. - Это высокое содержание тяжелых металлов и минерализация. Это связано с тем, что в нашей области есть залежи полезных ископаемых. Тяжелые минералы идут оттуда, все реки подпитываются грунтовыми водами, которые сами по себе эти вещества содержат. Но за последние 50 лет динамика загрязнения реки Тобол никак не меняется.

Фото Георгия ГОВОРОВА