Его задержали сотрудники полиции в подъезде одного из жилых домов на ул. П. Корчагина, которых вызвали очевидцы. Инцидент произошёл вчера, 3 марта, около 19:30. О мужчине с ножом в руке в состоянии алкогольного опьянения "НГ" сообщил читатель.

По словам читателя, нетрезвого мужчину он заметил на улице, позвонил в "102" и стал следовать за ним, чтобы не потерять из виду.

- На место происшествия незамедлительно были отправлены наряды полиции и участковые инспектора. По прибытию стражи порядка увидели мужчину, который стал угрожать, в том числе и полицейским. В руках него был нож, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Сотрудники полиции обезвредили хулигана. В настоящее время он помещен в медицинский вытрезвитель.

Собраны административные материалы по мелкому хулиганству, неповиновению законным требованиям сотрудников полиции и за нецензурную брань в общественном месте. Решение о наказании будет приниматься административным судом.