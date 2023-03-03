Видео с инцидентом прислали в редакцию "НГ" сегодня, 3 марта. Конфликт произошел еще 26 февраля. На видео закадровый голос поясняет, что бабушек в национальных костюмах выгоняют из ТЦ "MART".

Администратор ТЦ Алина СМАКОВАЯ пояснила "НГ", что ситуация на видео "неправильно преподнесена в социальных сетях":

- У нас в торговом центре никто и никогда не запрещал и не запрещает ходить в национальных костюмах. Просто единственный момент - демонстрация или выступление должны быть согласованы с нашим офисом. Естественно, мероприятие 26-го февраля согласовано не было. Они ходили по ТЦ, пели. Поэтому мы попросили закончить мероприятие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЖАН АХМАДИЕВ (@zhan_ahmadiev)

Организаторы мероприятия, представители республиканского общественного объединения "Казак аналары - дастурге жол", по словам администратора "MART", обращались в офис торгового центра. Но цель своего визита формулировали по-другому.

- Я им объясняла, что нужно писать заявление и все согласовывать, - объясняет Алина Смаковая. - Согласование необходимо для того, чтобы это не мешало рабочему процессу. Изначально они хотели в национальных костюмах спускаться по эскалатору. То есть, без песен и танцев, просто хотят красиво спуститься по эскалатору. Им отказали, потому что по технике безопасности, сами понимаете... Длинные платья, многослойные. Может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Сейчас конфликт исчерпан - администрация торгового центра договорилась с общественным объединением, что женщины в национальных костюмах придут в ТЦ с выступлением, но будут петь и танцевать только на сцене на третьем этаже. Мероприятие должно пройти 16 марта.