Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме рудничанина
3 марта 2023, 15:36 | Криминал
Огнестрельное нарезное оружие и боеприпасы обнаружили в доме рудничанина в ходе ОПМ "Кару" в ходе санкционированного обыска, передает Polisia.kz.
– Найдены мелкокалиберная винтовка ТОЗ-16 1954 года выпуска и 53 патрона калибра 5,6 мм, 16 патронов калибра 20 мм, 9 ножей, предположительно кустарного производства. В настоящее время назначены экспертизы, – рассказал начальник управления полиции Рудного Булат Иманов.
Мужчина задержан.
Напомним, республиканское ОПМ “Кару” в регионе стартовало 27 февраля и продолжится до 10 марта.
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