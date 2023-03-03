Новости

Огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили в доме рудничанина

3 марта 2023, 15:36 |  Криминал

Огнестрельное нарезное оружие и боеприпасы обнаружили в доме рудничанина в ходе ОПМ "Кару" в ходе санкционированного обыска, передает Polisia.kz.

 

– Найдены мелкокалиберная винтовка ТОЗ-16 1954 года выпуска и 53 патрона калибра 5,6 мм, 16 патронов калибра 20 мм, 9 ножей, предположительно кустарного производства. В настоящее время назначены экспертизы, – рассказал начальник управления полиции Рудного Булат Иманов.

Мужчина задержан.

Напомним, республиканское ОПМ “Кару” в регионе стартовало 27 февраля и продолжится до 10 марта.