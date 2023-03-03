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Пять суток ареста получил нетрезвый костанаец за неповиновение полицейским

3 марта 2023, 14:09 |  Происшествия

Стычка с участковым инспектором полиции произошла 1 марта в 15.30. Участковый административного участка «Заводской» получил заявку. Жители многоэтажного дома пожаловались на   хозяев квартиры, которая сдается посуточно и рассказали, что здесь постоянно шумят и  распивают спиртные напитки.

 

- Прибыв  по указанному адресу,  участковый инспектор полиции вместе с напарником постучался в квартиру, оттуда вышли восемь человек в нетрезвом виде, которые вели себя агрессивно, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - На просьбу  прекратить нецензурную брань один из них схватил участкового за форменное обмундирование, тем самым оказал неповиновение законным требованиям полицейского.

Участковые задержали нарушителя и привлекли к административной ответственности. Административный суд города Костаная назначил мужчине пять суток административного ареста.