Стычка с участковым инспектором полиции произошла 1 марта в 15.30. Участковый административного участка «Заводской» получил заявку. Жители многоэтажного дома пожаловались на хозяев квартиры, которая сдается посуточно и рассказали, что здесь постоянно шумят и распивают спиртные напитки.

- Прибыв по указанному адресу, участковый инспектор полиции вместе с напарником постучался в квартиру, оттуда вышли восемь человек в нетрезвом виде, которые вели себя агрессивно, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - На просьбу прекратить нецензурную брань один из них схватил участкового за форменное обмундирование, тем самым оказал неповиновение законным требованиям полицейского.

Участковые задержали нарушителя и привлекли к административной ответственности. Административный суд города Костаная назначил мужчине пять суток административного ареста.