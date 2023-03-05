Скажу сразу: опыт общения с первыми лицами области у меня имелся - помню отобранную сумку при встрече с Сергеем Кулагиным и предложенный доклад заместителя акима области вместо конструктивного диалога в онлайн-режиме с Архимедом Мухамбетовым. В этот раз все было не так.

16 февраля, оказавшись во Дворце молодежи в единый день приема граждан, я испытала шок. Впечатление - как от восточного базара: масса людей, гул и непонятно что происходит. Кто-то брал в терминале талончик, другие уже сидели в специально отведенной зоне, третьи работали с девушками-операторами за столами. Примечательно, что все хотели попасть именно к акиму Аксакалову, и, когда предлагались заместители акима или руководители управлений, люди говорили, что от этих чиновников у них имеются горы отписок. Проблемы населения не решались годами. Я даже встретила мужчину, инвалида по зрению, с которым последние 2 года вместе стояли в очереди к микрофону, чтобы задать свой вопрос акиму на отчетном собрании. Его вопрос о предприятии для инвалидов так и не решился. Пожелав ему удачи в этот раз и подумав, что мне это никогда не осилить, я поспешила в гардероб. И тут мне позвонили. Это оказалась моя куратор: «Вы где? Вы - шестая, обязательно надо остаться». Так я оказалась за столом акима (и надо сказать по праву, так как 19 января была записала на личный прием к нему, который был отложен из-за приезда президента).

Аким слушает внимательно, он в курсе нашего вопроса и говорит, что возобновила работу межведомственная рабочая группа при Правительстве РК, есть надежда положительного решения вопроса в этом году. Мне надо получить акима в союзники, заручиться его поддержкой. Начинаю приводить факты вреда хроноцида, в свое время меня поразившие. Аким на эмоции не ведется. Он прагматик. Живо отреагировать заставила названная мною цифра в 6% прироста онкологических больных в области за 2022 год, о чем нас предупреждали географы. «Это так?» - обращается аким к сидящему рядом чиновнику. Тот вынужден признать, что да. Как и не смог опровергнуть факт стабилизации цифр по онкологии в Кызылорде.

Покончив с часовым поясом, я обязательно должна была сказать о «коэффициенте бесполезного действия» наших чиновников и депутатов, которые не только не помогали, но и откровенно вредили нам, голосуя против науки и природы. Я назвала персонально всех: аграриев, профсоюзных деятелей, членов общественных советов, депутатов... Всех тех, кто, сидя на своих местах по «100 лет», не способен был ни изучить проблему, ни понять ее. Аким вдруг заулыбался. Проследив траекторию его взгляда, я обнаружила возле себя «героя» моего рассказа Серика Бектурганова, бывшего депутата, а ныне председателя общественного совета области. Бектурганов оскорбился: «Ответ же вы получили?» Я посчитала, что выяснять отношения в присутствии акима неуместно, и лишь констатировала, что это справедливая оценка его работы, ничего более. А все 2 часа, что возвращалась домой, думала: вот интересно, как по-разному мы с чиновниками представляем их работу. Они написали ответ и успокоились, мы же годами ждем от них работы.

Показательно, как сейчас депутаты отчитываются о своей работе, называя спонсорскую помощь деревням, где они родились, большим государственным делом, а о вопросе часового пояса, который затрагивает интересы 850 тысяч их земляков, говорят, что не хотят в этом участвовать, так как он принял политический характер. Согласна, вопросы здоровья населения, не решаемые десятилетиями, способны превратиться в политические и спровоцировать социальный конфликт в обществе.

Другой кандидат в депутаты, активно выступавший против часового пояса, а значит, и против здоровья своего населения, сейчас проводит предвыборную кампанию. И он таки станет депутатом и просидит два срока. Не сомневайтесь.

Наблюдаю сейчас встречи акима области с жителями сельских округов: потухшие взгляды, невысокие зарплаты, невысокий уровень жизни, отток молодежи. Нет энергии в людях. Это и есть почти 20-летнее действие хроноцида на территории области. Мы даже сравниваем это с «шапкой Манкурта»: безразличие и апатия. А ведь потенциал области - в энергии людей!

Государства, которые понимают важность часового пояса, посылают своих атлетов за 2 недели до Олимпиады, чтобы адаптироваться к местному времени и получить наивысшие результаты. Наши же спортсмены включают свои компенсаторные силы в борьбе с постоянным хроноцидом на месте и в лучшем случае уходят в ноль. Где уж тут говорить о результатах? А насколько важен иммунитет для спортсмена, показывает нам история с Романом Костомаровым.

Уже после моей встречи с акимом пришли новости, что облздравотдел признал свои ошибки в вопросе о часовом поясе, но просит дополнительно время и средства на изучение. Это очень удивило! Что может изучить облздравотдел? Все уже давно изучено академической наукой Казахстана. А это лишь очередная уловка чиновников от медицины. Пойти на нее - преступно.

Довольна ли я встречей с акимом? Вполне. А еще очень рада,что вместе со мной 211 человек получили надежду на решение своих «бородатых» вопросов. А чиновникам наконец пора понять, что они не мелкие клерки по составлению отписок и перекладыванию бумаг. Делом пора заняться, господа!