Ряд социальных объектов, где из-за нехватки финансовых средств здесь долгие годы не могут решить проблемные вопросы, показали Кумару АКСАКАЛОВУ в Мендыкаринском районе во время рабочей поездки 1 марта.

Здание школы рассчитано на 80 учащихся. Сейчас их в два раза больше

Например, в с. Степановка есть большая потребность в тёплой, комфортной, просторной школе. К слову, такая необходимость возникла еще в 2016 году. К тому же нынешние показатели рождаемости и прогнозы на ближайшую перспективу лишь подтверждают необходимость в срочном строительстве новой школы.

В здании, где обучаются дети, раньше была начальная школа. Она рассчитана на 80 учащихся с 12 кабинетами. Сейчас в этом здании учатся 162 школьника, что составляет 20 класс-комплектов.

В Мини-центре температурный режим на уровне 17 градусов

Самые маленькие жители с. Степановка - воспитанники мини-центра - вынуждены ютиться в здании некогда гостиницы, что не соответствует санитарным нормам и требованиям безопасности жизни и здоровья детей.

- Дети раздеваются в холодном узком коридоре, - уточнила директор школы Асель ЕСЕНОВА. - Помимо мини-центра, сейчас здесь расположились магазин и парикмахерская.

Однако, на этот объект нет даже ПСД. В местном ТОО "Восток-1" во время встречи с акимом области проявили инициативу сделать проект за счет предприятия.

Вместе с этим аким области пообещал в скором времени решить вопрос обеспечения полноценных условий обучения в этой сельской школе.

Кстати, к ней пристроено здание значительно больших размеров. Здесь раньше учились местные школьники. Но долгое время этот объект был бесхозным, сейчас он принадлежит частному лицу, который не идёт на переговоры с местной властью, а значит вопрос передачи объекта в коммунальную собственность остаётся открытым.

При визуальном осмотре здание похоже на аварийное, хотя официального заключения нет. Еще раз обратим внимание, что в шаге от школы долгое время располагается ветхое пустующее здание. И никто до сих пор не в состоянии решить вопрос его назначения...

Глава региона поручил районному акиму решить все вопросы с собственником здания и провести здесь техническое обследование.

Еще один социальный объект в районе, требующий внимания со стороны государства и потенциальных инвесторов в лице местных сельхозтоваропроизводителей, - ФАП в с. Красная Пресня . Его здание давно требует капитального ремонта. В помещениях и коридоре холодно, хотя радиаторы отопления горячие. На ПСД из бюджета потратили 1,8 млн тенге. Аким области пообещал пришедшим к фельдшеру, что ремонту быть.

- И ФАП подремонтируем, куда мы денемся. Денег хватит у государства, - сказал он.

Пользуясь тем, что район посетил глава региона, главный врач Мендыкаринской ЦРБ Рудава ЖАКИНА озвучила целый ряд проблем в самой больнице.

Так, в ЦРБ есть инфекционное отделение, которое не соответствует санитарным требованиям, что подводит местный медперсонал к нарушениям в своей работе. Кроме того, врач отметила существенный износ имеющегося в ЦРБ автопарка.

- Из 25 санитарных машин 16 имеют стопроцентный износ, у пяти - почти 60%, остальной транспорт - 25-30% износа, - уточнила Рудава Жакина.

Аким пообещал найти решение и этих проблемных вопросов. А решение он видит, в том числе, в участии местных сельхозтоваропроизводителей в развитии сел.

Фото Сауле КУАНБЕК