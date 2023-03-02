Вчера, 1 марта, аким области Кумар Аксакалов посетил Мендыкаринский район, чтобы пообщаться с сельчанами. Поехал в населенные пункты, где проблемы порядком накопились. Например, в с. Красная Пресня градус недовольства местных жителей был достаточно высоким. Люди не стеснялись в высказываниях, особенно пенсионеры.

В здании ФАП в с. Красная Пресня требуется ремонт: радиаторы горячие, однако в помещениях холодно. Люди ожидают своей очереди в верхней одежде

Кстати, критиковали не сельского акима — здесь как раз-таки наоборот, его похвалили, поблагодарили за старания — он у них избранный, в 2021 году за Есимбека Ауезханова проголосовало большинство сельчан.

- Молодой у нас аким, очень старается, - звучали реплики из зала. - И больше фонарей у нас зажглось, чаще стали чистить дороги после снегопадов.

Претензии со стороны местных жителей были к местным ТОО. В Краснопресненском сельском округе располагаются три крупных предприятия - ТОО "Дамды 2005" с 23 782 га земли, ТОО "АПК Group" (14 352 га) и КХ "Двуреченский Э.В." (3 189 га). Каждый из директоров получил свою долю критики.

- Пересмотрите оплату механизаторам, водителям, слесарям, - обратилась к руководителю ТОО "Дамды 2005" одна из жительниц села, - потому что ваши расценки занижены еще с советских времен. Приезжают механизаторы из Убагана и они удивляются, какая у нас оплата.

- За эти годы мы постепенно заработную плату поднимали. Пять лет назад мы начинали со 100 тысяч тенге, а сейчас средняя зарплата 196 тысяч тенге, - ответил женщине руководитель предприятия Бейбут КОЙШИБАЕВ. - Каждый год на 15-20% мы уверенно будем поднимать заработную плату.

В полемику вступила старожилка села – пенсионерка живет здесь с 1955 года, 45 лет работала в местной школе.

- Ну, Бейбут Бисимбаевич может много говорить, - начала она. - Все те, кто арендуют наши земли, – пришлые люди. Что вы сделали за эти годы для села, для тех людей, кто работает на вас, кто трудится на этой земле? Из деревни ужасный отток. У нас столько здесь развалин. У нас полпоселка нет. За все эти годы - один упадок. Нам вообще не повезло с ТОО, которое арендует у нас земли.

Пенсионерка предложила отремонтировать здание акимата, где можно было бы организовать досуг для молодых и пожилых людей, или открыть кабинет ветеринарного врача.

- Вкладывают они деньги... - продолжила она критику деятельности ТОО. - Больно за село! Мы стоим на границе: Тюмень, Омск, Курган — все проезжают через наше село. Похвастаться нечем. Отток сумасшедший.

Однако, аким сельского округа Есимбек Ауезханов заверил присутствующих, что ТОО "Дамды 2005" регулярно оказывает помощь. Подтвердила это и директор школы в с. Красная Пресня. Например, за счет ТОО разработали ПСД для ремонта школы на сумму 4,4 млн тенге.

Бейбут Койшибаев предложил создать фонд при селе, куда крестьяне могли бы перечислять деньги. По его мнению, это обеспечит прозрачность денежных потоков, да и будет видна реальная сумма, которую тратят предприниматели, помимо официально заявленных финансовых средств. Аксакалов считает, что инициатива создания подобного фонда и его реализация должна исходить, прежде всего, от местного сообщества.

А вот ТОО "АПК Group", по мнению местного акима, совсем не оказывает помощь сельчанам. Свое недовольство в отношении предприятия выразили и местные жители. В хозяйстве работают на постоянной основе 25 человек, в период посева и уборки урожая количество работников достигает 50-ти человек.

Аким области поинтересовался размером средней заработной платы в этом ТОО. По информации местного акимата, средний показатель достигает 117 тысяч тенге, при этом руководитель хозяйства в своем докладе назвал сумму в 180 тысяч тенге.

- Или вы в конверте отдаете остальное? - спросил аким.

- И такие получают тоже... - уточнил руководитель ТОО "АПК Group" Муслихитдин САНАКУЛОВ.

Местная жительница заявила, что ее сын долгое время работает на этом предприятии, но его до сих пор официально не оформили. В свою очередь аким села добавил, что ТОО ни разу за последние полтора года не оказало помощь сельчанам.

- Как вы позволяете себе вести так? - спросил Кумар Иргибаевич руководителя ТОО Санакулова. - Ноль, никакой помощи селу нет.

Кроме того, аким озвучил, что 80% земли этого ТОО в очень плохом состоянии по содержанию гумуса.

В 2022 году начался второй цикл обследования земельных участков, первый был в 2013 году. Далее полученные результаты сравнят и выяснят, в каком состоянии земля. Если оно будет неудовлетворительным, то земельная инспекция вправе начать расследование в отношении землепользователя, вплоть до изъятия земельных угодий. Отметим, что в этом году запланировано обследовать 860 тыс. га земли.

- Когда земля в плохом состоянии, над ней не поработали, - сделал выводы аким. - В землю не вложишь - ничего не получишь.

Аксакалов поддержал сельчан и обратился ко всем сельхозтоваропроизводителям, чтобы те сделали выводы относительно всех замечаний, что прозвучали в ходе встречи, и исправляли ситуацию. Для этого он предложил разработать, как минимум, трехлетний план развития села, где хозяйство арендует земли, и ежегодно реализовать его пункты во взаимодействии с местными жителями. В свою очередь государство готово оказать поддержку через строительство и ремонт дорог, школ и больниц, проведение воды и освещения.

- Мы будем требовать с каждого сельхозника, - заявил глава региона. - Родное должно быть село.

Таким образом, позиция Аксакалова обязывает сельхозтоваропроизводителей "внимательно" относиться к земле, селу и сельчанам.

Фото Сауле КУАНБЕК